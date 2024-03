Empoli-Bologna 0-1: Fabbian regala altri tre punti ai rossoblù | Cronaca e pagelle

Vittoria strameritata per il Bologna, che batte in trasferta l’Empoli e sale a quota 54 punti in classifica, difendendo così il 4° posto solitario in graduatoria.

Cronaca del match

Sotto la pioggia del Castellani, la prima vera occasione arriva solo al 18’: corner spiovente di Saelemaekers e zuccata di Beukema che impegna Caprile, abile poi a rialzarsi velocemente per rispondere subito anche alla ribattuta ravvicinata di Urbanski. L’Empoli si salva, ma il Bologna non alza il piede dall’acceleratore e qualche istante più tardi è nuovamente il portiere di casa ad opporsi in tuffo ancora una volta su una pericolosa conclusione di Beukema rimasto in zona offensiva. Sul versante opposto, la squadra toscana prova a rispondere con Zurkowski che spara un mancino velenoso largo di poco. Il match si scalda dal punto di vista agonistico ma nulla di fatto fino al 39’, quando ad impaurire Caprile è una bella botta di Ndoye un po’ troppo centrale per sorprendere l’ex Bari che respinge di pugno. Sul finire di frazione, è la squadra azzurra a rendersi pericolosa con una ripartenza di Niang stoppata al fotofinish da un grande intervento in scivolata di Beukema. Palla in angolo e primo tempo che termina 0-0.

Ripresa che comincia in maniera vibrante, con le due squadre che si sfidano a testa bassa. Dopo un paio di sfuriate toscane, al 60’ è Odgaard a provarci con una capocciata alta di mezzo metro su cross di Saelemaekers. Palla sul fondo e punteggio invariato. L’Empoli prova a rispondere con una velleitaria conclusione da trenta metri di Niang che regala la palla a Skorupski senza creare problemi al numero 28 polacco. Sul ribaltamento di fronte è Saelemaekars a farsi ipnotizzare da Caprile: piedone del portiere di casa e sfera che rotola in corner. L’occasione persa non disunisce il Bologna, che assedia i toscani ma Caprile para anche su Fabbian ben imbeccato dall’altro neo entrato Aebischer. Gli oltre 4.000 tifosi rossoblù giunti al Castellani alzano i decibel e al minuto 85’ Kristiansen pesca Orsolini a tu per tu con il portiere, ma l’esterno ascolano la spara altissima in maniera piuttosto incredibile. Palla fuori dallo stadio e nulla di fatto. Poi, quando le speranze stavano per ridursi all’osso, praticamente dal nulla Calafiori spara un missile terra-aria da fare invidia alla NATO e sulla repinta di Caprile si avventa quel falco di Fabbian che insacca il gol partita al minuto 94’. Game, set and match. Il Bologna espugna Empoli e vola a quota 54 punti in classifica. Il sogno Champions, dunque, può così continuare...

Pagelle

Skorupski 6: Mai chiamato in causa.

Beukema 6,5: È il più pericoloso in zona offensiva nel corso del primo tempo. Poi, all’imbrunire della frazione, pasticcia regalando una ripartenza a Niang, ma è lui stesso a rimediare con un preciso tackle che vale come un gol. (Corazza 6: Fa il suo)

Calafiori 7,5: Gioca con precisione svizzera in fase difensiva. Poi, tira la caldarrosta rovente da cui nasce il gol partita. Applausi a scena aperta, sperando che Spalletti abbia preso nota...

Lucumi 6,5: Ruvido in copertura e abile in cabina di regia quando serve.

Kristiansen 6,5: Non è il solito stantuffo a sinistra, ma riesce comunque a confezionare un assist spaventoso per Orsolini.

Freuler 6,5: È il Caronte che traghetta le anime nelle paludose acque del centrocampo.

Urbanski 6,5: Parte, un po’ a sorpresa, dall’inizio e ci mette subito la verve giusta. Si propone un paio di volte in zona offensiva senza trovare la via della rete. Tuttavia, una buona prova per il giovane polacco (Fabbian 7,5: Segna il gol partita, ancora una volta è lui il match winner della serata. Rapace. Furtivo. Maledettamente importante)

Ndoye 6 +: Fa ammonire due giocatori empolesi nel giro di sessanta secondi, oltre ad impegnare Caprile al 39’. Prima o poi troverà anche il gol. Speriamo. (Orsolini 5,5: Entra con lo spirito giusto, regalando una serie di ottimi palloni ai compagni. Purtroppo, però, calcia sull’Isola d’Elba a tu per tu con Caprile: un errore incredibile per uno come lui).

Ferguson 6: Non nella sua miglior serata nonostante la “shower britannica” a fare da contorno. ( Aebischer 6: Equilibrio e lucidità nel finale)

Saelemaekers 6: Nel tocco di palla sembra uno chef stellato, ma a volte sarebbe meglio la concretezza di un bel tortellino in brodo piuttosto che la sciccheria una decina di grammi di caviale al tartufo.

Odgaard 6: Macchinoso e spigoloso, fa una gara di sacrifico. Non è Zirkzee, ma nemmeno Alan Shearer. Lo sapevamo, nonostante i due gol segnati sino a qui. (Castro 6: Si batte contro la difesa toscana )



Tabellino

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Luperto, Walukiewicz, Bereszynski; Pezzella (45' Cacace), Maleh, Marin, Gyasi (65' Ebuehi) ; Zurkowski (65' Kovalenko), Cambiaghi (75' Cerri); Niang ( 75'Caputo). A disp. Berisha, Perisan, Goglichidze, Bastoni, Cancellieri, Shpendi, Destro. All. Davide Nicola

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Beukema (71' Corazza), Calafiori, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Urbanski (79' Fabbian); Ndoye (56' Orsolini), Ferguson (79' Aebischer), Saelemaekers; Odgaard (71' Castro). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, De Silvestri, Lykogiannis, Moro, Fabbian, El Azzouzi, Aebischer. All. Thiago Motta

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Mokhtar-Dei Giudici

IV Uomo: Fourneau

Var: Serra-Mazzoleni

Reti: 94' Fabbian

Ammoniti: 28' Luperto, 30' Pezzella, 90'+5' Maleh, 90'+7 Freuler