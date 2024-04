Frosinone-Bologna 0-0: Un punto che lascia un po’ di amaro in bocca | Cronaca e pagelle

Al termine di una gara brutta e spigolosa, il Bologna porta a casa un pareggio tutto sommato giusto che gli consente di salire a quota 58 punti, tre in più della Roma quinta in classifica e ferma a 55. Da segnalare una clamorosa palla-gol sprecata dall’esterno svizzero nei minuti di recupero, un maldestro tap-in sotto porta che avrebbe regalato ai felsinei il pieno successo.

Cronaca del match

Sotto il sole ciociaro, la prima vera occasione è a tinte gialloblù: svarione difensivo di Calafiori che lancia Cheddira a tu per tu con Skorupski. Il portiere polacco, però, è attento e sventa la conclusione della punta italo-marocchina. Passato lo spavento, il Bologna ci prova con un tiraccio da fuori di Aebischer dopo una bella giocata di Orsolini. Palla alta e nulla di fatto. Il Frosinone, tuttavia, continua a spingere e al 27’ è nuovamente Skorupski a rispondere in tuffo sulla pericolosa zuccata in mischia di Okoli. Sul versante opposto, ci prova di testa anche Lucumi su corner di un pimpante Orsolini, ma pure in questo caso la sfera non gonfia la rete e le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-0.

La ripresa comincia con Calafiori che prova a sorprendere il proprio portiere con un retropassaggio killer: Skorupski è attento e di piede evita il frittatone. Dall'altra parte, è Aebischer al 65’ a scomodare Turati dopo uno scambio in velocità con Orsolini. Respinta felina e pericolo scampato. Sfumata l’occasione rossoblù, il Frosinone reagisce con un bel destro da lontano di Zortea sugli sviluppi di uno schema da calcio piazzato. Conclusione larga e punteggio invariato. Motta, allora, corre ai ripari e sul nuovo versante di sinistra Lykogiannis scodella per l’altro neo entrato Castro, abile a sfuggire dietro alle maglie ciociare prima di spizzicare la palla in maniera pericolosa. L’estremo di casa blocca ancora una volta la sfera e la partita continua sui binari della parità. Null’altro fino ai minuti di recupero, quando Ndoye prima si fa deviare sulla traversa da Turati un girata ravvicinata e poi spara in curva a porta vuota la ribattuta tra l’incredulità generale. Pallone alto e triplice fischio. Allo “Stirpe”, la partita si conclude 0-0.

Pagelle

Skorupski 6,5: Bravo prima su Cheddira in uscita e poi sulla testata di Okoli nel corso della prima frazione. Il resto è normale amministrazione.

Posch 6: Fa il suo senza particolari sbavature.

Calafiori 5,5: Di solito gli affideresti le chiavi del cavò della Federal Reserve, ma oggi non è in grande giornata e sbanda un po’ troppo. È umano e noi lo perdoniamo.

Lucumi 7: Mette i gioielli di famiglia a protezione della porta in avvio di gara, poi ci mette la faccia sul cross di Valeri al 25’. Puntuale in un paio di chiusure durante l'arco della gara. Nella mattinata in cui il compagno di reparto sembra un giocatore normale, lui si erge a paladino della difesa.

Kristiansen 6- : Prova a proporsi ma con poco successo (Lykogiannis 6+: Pronti via pesca Castro con un bel traversone, dimostrando di essere in un buon momento di forma)

Freuler 6: Seppur in una giornata complicata per tutti, prova a fungere da bussola per i compagni nelle zona nevralgica del campo.

Aebischer 6+: È tempo di Parigi-Roubaix e lui fa il consueto lavoro da gregario in nome del benessere collettivo. Rischia di mettere la firma sul tabellino prima del cambio, ma sulla sua strada trova un grande Turati. (Fabbian sv)

Orsolini 6+: Prova a fare qualcosa in più rispetto ai compagni. Bello l’assist da cui nasce l’occasione gol di Aebischer. (Ndoye 1: Scende in campo e con i suoi tipici strappi mette in difficoltà la difesa di casa. Partita sufficiente fino al 94’, quando sbaglia un gol che nessun giocatore del globo terracqueo avrebbe sbagliato. Si rifarà, ne siamo certi, ma oggi è sul tavolo degli imputati)

Ferguson 6: Le condizioni atmosferiche balneari non lo mettono esattamente a proprio agio e si vede. Probabilmente il caldo lo frena un po’ troppo...

Saelemaekers 5,5: Così così. Incide poco e al 12’ si prende un giallo per un intervento alla Jean Claud Van Damme che gli costerà un turno di squalifica (Urbanski 6: Prova a rendersi pericoloso nel finale con un destro da lontano)

Zirkzee 6 -: Si accende e si spegne ad intermittenza, alternando lampi di classe a sponde non proprio precisissime. È ancora sulla via del recupero dopo l'infortunio. (Castro 6: Si batte e va anche vicino al primo timbro in Serie A con un bel movimento dentro l’area)

Tabellino

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Okoli, Romagnoli, Bonifazi; Valeri (65' Lirola), Mazzitelli (85' Garritano), Barrenecheam, Zorte; Reiner (65' Brescianini), Soulé (85'Cuni); Cheddira (77' Seck). A disp. All. Cerofolini, Frattali, Baez, Ibrahimovic, Kvernadze, Marchizza, Ghedjmes, Lusuardi, Kaio Jorge. All. Eusebio Di Francesco.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen (77' Lykogiannis); Aebischer (68' Fabbian), Freuler; Orsolini (77' Ndoye), Ferguson, Saelemaekers (45' Urbanski); Zirkzee (81' Castro). A disp. Ravaglia, Bagnolini, Ilic, De Silvestri, Lykogiannis, Corazza, El Azzouzi, Moro, Karlsson. All. Thiago Motta

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Carbone-Giallatini

IV Uomo: Collu

Var: Valeri-Meraviglia

Ammoniti: 12’ Saelemaekers, 43' Romagnoli, 70' Kristiansen, 89' Lykogiannis