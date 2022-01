Arrivato il Comunicato ufficiale sulle sorti dei campionati della Regione Emilia Romagna

Dopo giorni di discussioni, interviste e dichiarazioni è finalmente arrivato il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

Ecco il testo del Comunicato n°51.

"DELIBERA IN MERITO AL PROSEGUIMENTO DELL’ATTIVITA’

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Emilia Romagna, al fine di valutare la situazione epidemiologica e organizzazione campionati regionali e provinciali ha deliberato quanto segue:

preso atto

- della relazione del Presidente Avv.to Simone Alberici sulla situazione attuale a livello nazionale, sulla base del confronto avuto con gli altri Presidenti Regionali ed il Commissario della LND Giancarlo Abete del 30.12.2021;

- dei resoconti esposti dai Consiglieri Regionali delle condizioni riscontrate nelle proprie Province;

- della relazione del Presidente Avv. Simone Alberici sulle riunioni tenute con le consulte provinciali;

- della situazione epidemiologica della Regione Emilia Romagna, che impedirebbe il normale proseguo delle gare calendarizzate del girone di ritorno, compromettendo il regolare svolgimento dei campionati stessi di interesse regionale e provinciale;

DISPONE

in via cautelativa e precauzionale, lo slittamento esclusivamente delle gare dei CAMPIONATI (ivi comprensive le COPPE sia regionali che provinciali) dilettanti e giovanili maschili e femminili, sia a livello regionale che provinciale, esclusi i Campionati Apicali (ECCELLENZA a 11 maschile e femminile, Calcio a 5 C1 maschile e Campionato Regionale C5 Femminile) in programma nei seguenti fine settimana, salvo provvedimenti specifici che saranno presi con apposito comunicato nella propria sezione di competenza:

05-06 Gennaio 2022

08-09 Gennaio 2022

15-16 Gennaio 2022

22-23 Gennaio 2022

29-30 Gennaio 2022

02 Febbraio 2022

05-06 Febbraio 2022

I campionati riprenderanno il 12-13 Febbraio 2022 con la normale calendarizzazione come riportata in seguito.

Si specifica che tale slittamento non è riferito:

- all’attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto dei protocolli federali e della normativa vigente;

- fino al 17 gennaio 2022, compreso, non sarà consentito lo svolgimento di gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti e né la partecipazione a tornei giovanili anche se già autorizzati stante l’evidente rischio epidemiologico intercorrente;

- per quanto attiene ai tornei organizzati dalle Delegazioni Provinciali e/o dalle Società, la loro autorizzazione è sospesa fino al 17 gennaio 2021. Per tale data il Comitato regionale valuterà a fronte delle modifiche legislative in corso ed anche dell’andamento epidemiologico nazionale e regionale se far riprendere tali Autorizzazioni oppure sospenderle fino al 12-13/2/2022.

- L’attività delle Rappresentative Regionali e Provinciali è sospesa fino al 13.02.2022.

Riprogrammazione ATTIVITÀ UFFICIALE REGIONALE e PROVINCIALE

A seguito delle considerazioni e decisioni sopra riportate, il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato il differimento della data di inizio del girone di ritorno di alcuni Campionati e Tornei LND - SGS Regionali, che vengono qui sotto riportati salvo errori e/o omissioni:

Campionato di Promozione (gironi A, B, C, D, E, F) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato di Prima categoria (gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato di Seconda categoria (girone A, B, C, D, G, H, I, L, M, N, O) Domenica 13 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato di Seconda categoria (girone E, F) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno.

Campionati di Terza Categoria Delegazioni di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Sabato e Domenica 12-13 Febbraio 1^ ritorno;

Campionato di Terza categoria Delegazione di Modena Sabato e Domenica 12-13 Febbraio 3^ Ritorno

Campionato Under 19 Regionale Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionati e Tornei Regionali Under 17 Élite (girone A, B, C) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionati Under 15 Élite (girone A, B, C) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Torneo Regionale Under 16 (girone A, B, C, D, E, F) 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Under 18 (Gironi A, B, C) Sabato - Domenica 12-13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Under 17 Femminile Domenica 13 Febbraio 2022 2^ ritorno

Campionato Under 15 Femminile (girone A, B) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Serie C2 calcio a cinque sabato 12 febbraio 2022 1^ ritorno

recuperi: 5 febbraio 2022 (Erba – Dragons)

Campionato Under 21 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Under 19 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 3^ ritorno

Campionato Under 17 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Under 15 calcio a cinque domenica 13 febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Serie D calcio a cinque sabato 12 febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Juniores Under 19 Femminile Sabato 12 Febbraio 2022 1^ ritorno

Campionato Under 17 Femminile Domenica 13 Febbraio 2022 2^ ritorno

Campionato Under 15 Femminile (girone A, B) Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Torneo Under 14 pro Domenica 13 Febbraio 2022 3^ ritorno

Torneo Under 13 pro (girone A, B) Domenica 13 Febbraio 2022 6^ ritorno

Restano confermate le seguenti manifestazioni:

Coppa Italia “Memorial Maurizio Minetti” categoria Eccellenza – Promozione

Coppa Italia Calcio a 5 Serie C1

Coppa Italia Calcio a 5 Femminile"

(fonte Comunicato 51 Lega Nazionale Dilettanti sezione Emilia Romagna)