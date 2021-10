Nel match di ieri il club bolognese ha ottenuto la 4° sconfitta in campionato su altrettante partite

Zero punti in 4 giornate per il Funo Calcio.

Inizio di stagione disastroso per il club bolognese che anche nel match di ieri perde per 0 a 1 contro il Fossolo 76.

Autore del goal vittoria per gli ospiti è Manieri.

Il club di casa si trova ultimo in classifica e deve al più presto cambiare rotta per dare un senso al campionato.