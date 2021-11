Il goal di Margiotta illude l'Anzolavino

Squadra in casa

Squadra in casa Anzolavino

Un match dai grandi rimpianti per l'Anzolavino.

Il club bolognese si è dovuto contendere i 3 punti in palio con la Vadese Sole Luna.

Il match parte in discesa per i padroni di casa che trovano la rete del vantaggio al 17° con Margiotta. Una rete illusoria perchè nel secondo tempo entra in gioco la Vadese Sole Luna che, prima trova il pareggio con Iovino, poi il vantaggio decisivo con Di Biasi.

Risultato finale 1 a 2.