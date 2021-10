Il Sasso Marconi vuole riconfermare la bella prestazione dell'ultima giornata

Oggi, domenica 10 ottobre, il club bolognese scende in campo contro la Bagnolese

Dopo la vittoria convincente contro il Seravezza, il Sasso Marconi vuole ripetersi oggi contro la Bagnolese.

Fattore che può risultare influente è il fatto che il club bolognese giocherà davanti ai propri tifosi.

Il percorso del Sasso Marconi in questo inizio di stagione è stato molto altalenante ma una vittoria oggi darebbe il via ad una striscia di risultati utili consecutivi che potrebbe portare alla svolta in campionato.

Appuntamento alle ore 15:00 presso lo Stadio Carbonchi di Via Ca' De Testi, 16/2, Sasso Marconi.