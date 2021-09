L'Imolese ferma la capolista Siena

Un pareggio meritato e a tratti stretto quello che oggi è si concluso tra l'Imolese e il Siena, ex capolista del campionato di Serie C Girone B.

Una partita piena di occasioni e giocata a un ritmo elevato.

La squadra di casa non si è limitata solo a difendere ma ha, con grande personalità, cercato e creato molte difficoltà al club ospite sfiorando più volte il goal del vantaggio.

Il Mister Fontana ha commentato così la partita:

"Avremmo meritato qualcosa in più per quello che ha detto la partita. Ovvio che alla vigilia c'è molto rispetto per queste squadre e giocatori che hanno un passato che parla da solo, però poi c'è la partita e dentro la partita c'è un'altra storia. I miei ragazzi sono stati veramente strepitosi ed è un grande peccato non aver portato a casa i 3 punti. C'è rammarico ma anche la convinzione che a lungo andare questa squadra si può esprimere sempre meglio. L'auspicio rimane quello di migliorare volta in volta."