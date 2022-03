Promozione, il programma della 17a giornata

Sarà un weekend ricco di importanti appuntamenti, quello che comincerà oggi per la 17a giornata del campionato di Promozione. La prima gara del Girone D che andrà in scena sarà il big match tra Zola Pedrosa e Bentivoglio Calcio, con i primi che hanno l'occasione di agganciare gli opsiti in cima alla classifica. Infatti, il Zola Pedrosa dista al momento a sole tre lunghezze dalla vetta. Nella giornata di domani, invece, l'Atletico Castenaso ospiterà l'Airone 83 e avrà l'opportunità di consolidare la propria posizione nella zona playoff. Un'altra gara da tenere d'occhio e quella che vedrà confrontarsi Osteria Grande e Libertas Castel San Pietro, entrambe ancora agganciate al treno playoff ed a pari punti in classifica e che non vorranno di certo fare un passo falso. Discorso diverso, invece, per la gara tra Fossolo 76 e Funo. Le due compagini sono al momento bloccate nella zona playout con i padroni di casa che seguono da vicino il Sesto Imolese che occupa l'ultima zona valida per la salvezza, e non vorrano di certo farsi scappare quest'occasione. Anche il Porretta 1924 avrà l'occasione tra le mura amiche di poter balzare o, quantomeno, avvicinarsi alla zona salvezza ospitando il Trebbo 1979, dalla quale dista a sole due lunghezze in calssifica. Per Faro Coop e Portuense Estrusca, rispettivamente impegnate con Sasso Marconi 1924 e Sesto Imolese, l'opportunità è quella di consolidare ancor di più la loro posizione nella zona playoff, allungando dalle dirette inseguitrici. Per quanto riguarda il Girone C, nella giornata di domani il Persiceto 85 sarà impegnato sul campo dell'Atletico Spm Calcio. Partita sulla carta abbordabile per gli opsiti che vogliono togliersi dalla zono scomoda dei playout.