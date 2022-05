Giovane, giovanissimo: il Bologna vince nell’ultima contro il Genoa. Le pagelle Tanti minuti per i Primavera convocati da Sinisa Mihajlovic. Barrow segna ma delude ancora, Stivanello difende da veterano

Foto Twitter Bologna FC

Doveva essere una gara senza emozioni e senza spunti, ma Genoa-Bologna è stata tutt’altro che noiosa. Ritmi molto alti già dai primi minuti, attenzione per i tanti giovani presenti in campo e, alla fine, la vittoria. Soprattutto, c’è stato un Marassi meraviglioso: nonostante la retrocessione già annunciata del Genoa, i tifosi hanno cantato accompagnando la squadra in campo per tutta la gara e regalando una cornice che riconcilia con il calcio.

Genoa-Bologna, le pagelle degli uomini di Mihajlovic

Bardi 6,5: è attento ogni volta che il Genoa si affaccia dalle sue parti. Fortunato in occasione del palo di Fredrup (88’ Bagnolini sv).

Amey 6,5: attento e sfrontato quant basta, il destino è già scritto (72' Hickey sv).

Binks 6: prestazione ordinaria da parte sua (46' Stivanello 7: marcatura da veterano e cattiveria agonistica da vendere. Gran bel debutto).

Bonifazi 5,5: disattento nel retropassaggio a De Silvestri, per il resto è una partita solida la sua, anche se qualche uscita palla al piede potrebbe essere più ragionata.

De Silvestri 6,5: corre tanto, tantissimo, e va anche vicino al gol.

Dominguez 5,5: più confusionario del solito in mezzo al campo.

Schouten 6: si dà il tempo di confezionare qualche trama, poi esce per lasciar spazio ai più giovani (46' Urbanski 6,5: coraggioso, chiama spesso la palla a sé e non sfigura quando decide di fare ordine).

Aebischer 6,5: tanto dinamismo e anche qualche giocata di qualità.

Dijks 6: non una partita memorabile da parte sua nonostante il solito apporto offensivo.

Barrow 5,5: partita gravemente insufficiente per larghi tratti di gara, poi è bravo e fortunato in occasione del gol che vale la vittoria.

Raimondo 7: Ostigard e Vasquez sono due ossi duri, lui si fa valere e per poco non trova anche il suo primo gol in Serie A (75' Vignato sv).

Mihajlovic 6,5: coraggioso nel dare tanto spazio ai giovani convocati, loro lo premiano con prestazioni decisamente positive.

Foto Twitter Bologna FC