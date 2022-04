Milan-Bologna, le pagelle dei rossoblù: cyber Svanberg non smette mai di correre, Skorupski vola tra i pali Una prova eccelsa per tanti dei giocatori scelti da mister Mihajlovic: sorprende Aebischer, Schouten comanda a centrocampo. E la difesa è quasi sempre insuperabile

Serviva una risposta e la risposta è arrivata: è un Bologna coraggioso quello visto a San Siro contro il Milan, assolutamente meritevole del punto guadagnato. Soriano e compagni hanno dimostrato a mister Mihajlovic di aver recepito il messaggio: non si molla mai, anche se Sinisa non può essere con il resto del gruppo. Per un’ora abbondante di gioco i rossoblù azzerano le differenze tecniche con il Milan. Bravissimi gli attaccanti a tenere palla e a far salire la squadra, instancabili i mediani che accompagnano e difendono senza soluzione di continuità per tutta la partita. Infine, da sottolineare la prova dell’intero pacchetto difensivo: Soumaoro, Medel e Theate formano una diga quasi invalicabile, ma quando passa qualche pallone è Skorupski a soffocare ogni sogno di gloria degli attaccanti di mister Pioli.

Milan-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7,5: decisivo in almeno tre occasioni. Da quelle parti oggi non si passa.

Soumaoro 6,5: il francese si esalta sotto i colpi degli attaccanti del Milan.

Medel 7: ancora una partita da gigante, prima su Giroud e poi su Ibra. Solo una profonda ferita in testa lo mette k.o. (82’ Bonifazi sv).

Theate 6,5: si rivedono lampi del meraviglioso difensore ammirato ad inizio campionato. Freddo nelle chiusure e bravo anche ad impostare.

Hickey 5,5: il peggiore dei suoi. Non va male, considerando anche che il ruolo non è il suo, ma non spinge mai e Leao dalla sua parte passa spesso e volentieri (71’ Kasius 6: entra concentrato).

Aebischer 6,5: la sua miglior versione da quando è arrivato in Italia. Bravo ad accorciare verso l’attacco ma soprattutto funzionale in fase difensiva.

Schouten 7: prezioso in mezzo al campo come un’oasi nel deserto. Chiusure e geometrie sono la specialità della casa e lui non si tira indietro.

Svanberg 7,5: uno dei migliori in campo. Dà tutto quello che ha, è il primo a spingere e il primo a difendere. Gara dal valore inestimabile (71’ Soriano 6: ci mette un po’ ad orientarsi, ma fa il suo per aiutare la squadra).

Dijks 7: spigliato e coraggioso sulla sinistra, è una spina nel fianco della difesa rossonera e regala anche qualche giocata di classe (82’ Mbaye sv).

Barrow 6,5: un peccato che la sua gara sia finita dopo sessanta minuti, l’intesa con Arnautovic funzionava alla grande (60’ Orsolini 5,5: non interpreta al meglio la mezz’ora che Tanjga gli concede).

Arnautovic 7: si sacrifica tantissimo, corre spesso in difesa e al novantesimo è ancora lucido per rincorrere gli avversari. Sbaglia qualche scelta in fase di rifinitura, ma la sua partita è molto positiva.

Tanjga 7: Mihajlovic fa la tattica ma a vivere la partita c’è lui. Al di là delle scelte iniziali azzeccate, il Bologna gioca una partita intelligente e coraggiosa e in questo c’è anche il suo zampino.

