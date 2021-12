Torino-Bologna, le pagelle dei rossoblù: non basta un super Skorupski Il portiere è stato il migliore in campo nonostante lo sfortunato autogol. Male la difesa ma è Soriano il peggiore in campo

Foto Twitter Bologna FC

Una partita desolante quella giocata dal Bologna in casa del Torino. Ai granata è bastato aggredire alti i portatori di palla rossoblù per far crollare tutte le certezze tattiche di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna non ha creato nulla per più di 70 minuti, quando il neo entrato Sansone si procura un calcio di rigore tagliando l'area da sinistra a destra e facendosi atterrare da Milinkovic-Savic. Il migliore in campo è stato senza dubbio Skorupski, il quale ha salvato il risultato in almeno tre occasioni. Male la linea di difesa, malissimo Soriano nel ruolo di regista.

Torino-Bologna, le pagelle dei rossoblù

Skorupski 7: nonostante l’autorete è grazie a lui che il Bologna può sperare fino alla fine nel pareggio.

Soumaoro 5,5: tanti falli e poco arrosto.

Medel 5: Sanabria è in giornata, lui no. E si vede.

Theate 5: forse la peggior partita da quando ha esordito con la maglia rossoblù. Praet e Singo lo mettono sempre in mezzo, lui annaspa (84' Vignato sv).

De Silvestri 5,5: mai innescato dai compagni in fase offensiva, ha il merito di tenere a bada Vojvoda.

Soriano 4,5: nervoso e impreciso, non riesce mai ad interpretare bene il ruolo di regista (76' Orsolini 6,5: si prende la responsabilità del rigore e dà la scossa che era mancata. Peccato che il tempo rimasto fosse poco).

Svanberg 5,5: lui e Soriano vengono mangiati dall’aggressività della mediana del Torino. Mezzo punto in più per il lancio che porta al calcio di rigore.

Hickey 5: in coppia con Theate, è la preda perfetta di Singo. L’esterno granata lo sa, e ringrazia. Skov Olsen 5,5: sempre troppo poco, anche quando gioca nella sua posizione naturale come oggi (67' Viola 5,5: entra per dare ordine a centrocampo ma gli riesce poco o nulla).

Barrow 5: un fantasma (67' Sansone 6: prova a suonare la carica, bravo a procurarsi il rigore).

Arnautovic 5,5: gioca la partita che nessun attaccante vorrebbe mai giocare. Esce dal campo nervoso e sconsolato (76' Santander 5: entra per tenere palla e non ne protegge neanche una).

Mihajlovic 5: l’assenza di Dominguez non giustifica la pochezza vista in campo. Se gli avversari pressano l’unica soluzione non può essere il lancio per Arnautovic e poi vediamo cosa succede.

