Ducati, le immagini dell'evento "Campioni in festa" | VIDEO

Grande show all'Unipol Arena per la festa della rossa di Borgo Panigale. Bagnaia: "Pronti per il 2024"

È festa grande per la Ducati, che ieri sera ha festeggiato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il suo anno magico. Tre campioni del mondo tra MotoGP, Superbike e Supersport - rispettivamente Pecco Bagnaia, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega - oltre al secondo e terzo classificato in MotoGP, Jorge Martìn e Marco Bezzecchi. Tra team ufficiali e non, tutti con motore Ducati. In un’Unipol Arena stracolma, i piloti hanno sfilato sul red carpet accompagnati dal rock della super band Rockin’ 1000. A chiudere la serata il live di Martin Solveig.

Gli occhi, però, sono già puntati alla prossima stagione: “"Sarà un anno con un livello ancora più alto - ha commentato Bagnaia -, ma proveremo a dimostrare ancora una volta di essere i più forti. La nuova moto è nata abbastanza bene, mi è piaciuta da subito". E infatti i test di Valencia fanno ben sperare: "Non è il miglior banco di prova per testare una moto nuova, a febbraio in Malesia sarà sicuramente meglio. Il motore spinge bene e abbiamo fatto dei piccoli passi, lavorando sui test svolti faremo sicuramente un ulteriore passo avanti".

Energia anche per Jorge Martìn: “Ho perso il Mondiale all'inizio perché a fine stagione ero il più forte, ma a inizio campionato ho perso troppi punti. Imparerò dagli errori e nel 2024 lo dimostrerò. Per il prossimo anno mi vedo campione in MotoGP".