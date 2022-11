B1: VTB Bologna, coach Zappaterra commenta il primato: “Dobbiamo guardare settimana per settimana”

Un raggiante coach Zappaterra ha commentato la vittoria, la quarta consecutiva, della VTB Bologna. La formazione emiliana si è imposta 3-0 contro la Pallavolo San Damaso e questo è il pensiero del suo tecnico: “Siamo stati costanti, giocando bene dall’inizio alla fine. Non abbiamo avuto pause e devo dire che, probabilmente, è stata la miglior partita dall’inizio dell’anno. Credo che Modena l’abbiamo fatta sembrare meno forte di quanto sia nella realtà: dallo studio gara è emerso quanto questa sia una squadra collaudata, che regala poco. E noi siamo stati molti bravi a tenerli sempre sotto. Stiamo lavorando tanto sulla continuità, sul lavorare sempre col sorriso e di farci scivolare addosso gli errori”.

Non manca il realismo nelle parole di Zappaterra: “Durante l’anno ci saranno tanti momenti bui e dovremo essere bravi, in allenamento, a costruire delle metodiche per venirne fuori. Oggi ci siamo riusciti benissimo: c’è stato un attimo, nel terzo set, in cui potevamo andare in difficoltà. La squadra, invece, ha reagito benissimo. In casa nostra è particolarmente bello giocare, c’è sempre un bel tifo ed una bella cornice di pubblico. Anche l’anno scorso la Pallavicini ha rappresentato un fortino, dove abbiamo perso davvero poco. Primato in classifica? La prossima settimana andremo a Modena per affrontare una partita da non sottovalutare, come tutte d’altronde. Dobbiamo guardare settimana per settimana, pensando a noi ed alla nostra crescita”.