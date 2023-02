B1. Coach Caliendo promuove la Clai Imola: “Quella di Corridonia è stata una vittoria del gruppo”

La sedicesima giornata, terza di ritorno, ci conferma una Csi Clai Imola in salute e capace di trovare lontano dal PalaRuscello quei punti che nel girone di andata invece sono venuti a mancare. La squadra imolese vince 3-0 a Corridonia e, sfruttando i risultati degli altri campi, torna in terza posizione solitaria, a 10 punti di distanza da Altino, con il vantaggio di una partita in meno.

L’analisi del tecnico Nello Caliendo sulla vittoria della sua squadra: “La vittoria di sabato è stata una vittoria di gruppo. L’aspetto positivo è stato proprio la voglia della squadra di fare risultato. C’è stato un ottimo approccio ad ogni set, e questo ci permesso di acquisire quel vantaggio che ci ha poi concesso il lusso di fare anche qualche errore. Dal punto di vista tecnico siamo stati un po’ fallosi. Sono state fatte alcune scelte non proprio azzeccate, e questo ha comportato qualche errore di troppo. Su questi aspetti dobbiamo lavorare e cercare di correggere il tiro. Corridonia è un campo ostico, e non è mai semplice riuscire ad imporsi fuori casa. Ora veniamo da queste due vittorie esterne che ci danno punti e morale. L’input è però quello che dobbiamo continuare a guardare nel nostro campo, e continuare a lavorare per avvicinarci ad un livello superiore di gioco.”

Dagli altri campi, la coppia di testa continua a vincere anche se, almeno per un fine settimana, lasciano un set alle rispettive avversarie. VTB Bologna supera infatti, non senza difficoltà Mosaico Volley Ravenna. Anche Tenaglia Altino infatti vince 3-1 in casa. L’avversaria costretta alla sconfitta è Pieralisi Pan Jesi, alla sua seconda sconfitta consecutiva. Altino mantiene i 10 punti di vantaggio sulla Clai, anche se con un incontro in più al suo attivo.