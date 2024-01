Un bolognese DOC per la VTB Bologna: alla scoperta del nuovo allenatore Gianluca Alberti

La VTB Bologna ha fatto la sua scelta. Dopo l’addio di Andrea Zappaterra dopo una sola gara della Pool Salvezza di A2 femminile, la società felsinea ha virato su Gianluca Alberti, un volto che è molto noto alla pallavolo bolognese. Nato a Bologna l’8 giugno 1970, il professor Alberti prima di fungere da Team Manager per la stessa VTB, ha ricoperto negli anni il ruolo di Direttore Tecnico portando alla conquista tra le altre cose un sesto e un quarto posto alle Finali Nazionali Under 16 nel 2016 e nel 2017. In precedenza si è dedicato alla carriera di allenatore con incarichi di primo e secondo coach con importanti esperienze anche a livello della massima serie (Serie A) sia maschile che femminile.

Una figura, quindi, di grande professionalità ed esperienza che conosce bene il mondo della pallavolo femminile. Queste sono le sue prime dichiarazioni dopo l’avvicendamento in panchina: "Sono un uomo della società Vtb da molti anni, ho sempre creduto in questo progetto e non me la sono sentita di rifiutare la chiamata del presidente Sabbioni. C’è un lavoro da finire: dobbiamo conservare la categoria cha abbiamo conquistato con Zappaterra lo scorso anno. Ce la metteremo tutta e andremo avanti con il massimo impegno". Si partirà già domenica prossima con la delicata sfida contro Costa Volpino, avversario che ricorda la conquista della Coppa Italia di B1 dello scorso anno.