“Volley for Women”: al PalaDozza la giornata dedicata alla pallavolo femminile

Dopo la fine del girone d’andata, è già tempo di tuffarsi nel girone di ritorno del Campionato di Serie A2. Turno che cade nel weekend del 25-26 novembre, che sarà dedicato alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Evento del weekend il “Volley for Women“, la giornata dedicata alla pallavolo femminile di scena al PalaDozza: per l’occasione, la VTB Fcredil Bologna ospiterà la Cda Volley Talmassons FVG sabato alle 20.30.

L’impianto sarà eccezionalmente casa di tre partite di pallavolo femminile che coinvolgeranno squadre provenienti dal territorio regionale e nazionale, per un’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Per l’occasione verrà realizzata una t-shirt indossata dalle squadre nei pre-match che sarà in vendita anche per tutto il pubblico, il cui ricavato sarà devoluto a Casa delle donne per non subire violenza.

A parlare del prossimo appuntamento tramite i canali ufficiali del club è stato il libero Sofia Taiani: “Il PalaDozza è un campo magico. L’anno scorso proprio lì abbiamo vinto la Coppa Italia e ricordo ancora ogni momento di quelle due giornate: è stato davvero un sogno. Noi che eravamo presenti non vediamo l’ora che arrivi domani per varcare nuovamente le porte di questo impianto e risentire le emozioni provate e magari compiere un’altra impresa e per questo abbiamo cercato di trasmettere l’entusiasmo e l’emozione, anche alle nostre nuove compagne. Personalmente, poi, questo palazzetto vuol dire tanto, sono di Bologna e lì gioca anche la mia squadra del basket del cuore; avere l’opportunità di poterlo vivere nuovamente è molto bello”.