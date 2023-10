VTB Bologna, coach Zappaterra: “Siamo in Serie A e dovremo lavorare tanto per risolvere ogni problema”

Dopo l’esordio in A2 c’è un pizzico di rammarico in casa VTB Bologna, ma anche la consapevolezza di aver conquistato un buon punto sul campo di una squadra esperta come la CDA Talmassons. Al termine del 2-3 di Lignano Sabbiadoro, hanno preso la parola alcuni dei protagonisti rossoblu di questo storico match.

Ecco cosa ha detto, ad esempio, coach Zappaterra: "Le mie ragazze, oggi, sono state molto combattive e sono contento della prestazione. Peccato perché con un po’ di convinzione in più e qualche errore in meno potevamo puntare alla vittoria ma venire in casa di una squadra come la Cda Volley Talmassons Fvg e fare una prestazione di questo livello mi rincuora e ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Abbiamo alternato dei momenti in abbiamo giocato una buonissima pallavolo con difese spettacolari, percentuali di attacco e contrattacco molto importanti ad altri in cui abbiamo fatto molta fatica a mettere giù il pallone. Questa è la serie A e dobbiamo dovremmo lavorare per trovare soluzioni ai problemi che incontreremo però l’ossatura della squadra è buona così come la rosa a disposizione e questo mi fa ben sperare".

Intervenuto anche il libero della formazione emiliana, Rebecca Laporta: “Sono molto contenta, perché anche se non abbiamo giocato al 100% siamo riuscite a portare a casa un ottimo risultato: un punto. Non era scontato soprattutto perché conquistato in trasferta, in casa della Cda Volley Talmassons Fvg. Non era facile e sono sicura che lavorando possiamo solo far meglio.”