Volley femminile A2. La VTB Bologna rinsalda il legame con la città di Budrio

Si è tenuta ieri mattina, presso la Sala Consiliare del Palazzo del Comune di Budrio, la seconda conferenza stampa di presentazione della VTB FCREDIL Bologna. Un legame tra la stessa Budrio e la formazione felsinea che si sta intensificando sempre di più perché, in attesa del completamento dei lavori del nuovo impianto all’Arcoveggio, la squadra felsinea verrà ospitata nel PalaSport Luciano Marani, collocato in città, e sarà l’impianto in cui verranno disputate le partite in casa della Serie A2 a partire dal prossimo 15 ottobre.

In occasione della presentazione sono intervenuti: Debora Badiali, Sindaca del Comune di Budrio, Alessandro Baldini, Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Bologna, Roberto Sabbioni, Presidente del Volley Team Bologna, Andrea Zappaterra ed Emanuela Fiore rispettivamente Primo allenatore e Capitana della VTB FCREDIL Bologna. La VTB Bologna ha voluto ringraziare sentitamente il Comune di Budrio e il sindaco Debora Badiali per la disponibilità e l’attenzione rivolta al club rossoblu.

L’8 ottobre la formazione bolognese esordirà in campionato, per la precisione in Friuli Venezia Giulia: la squadra di coach Zappaterra andrà infatti a far visita a un avversario ostico e abituato all’A2 come la CDA Talmassons (tra le più serie candidate alla conquista dei play-off). Per la prima volta al PalaMarani, invece, bisognerà attendere una settimana, con la VTB che ospiterà un altro club insidioso come la Bartoccini Fortinfissi Perugia, appena retrocessa dalla A1 e quindi vogliosa di ritornare presto nella massima serie.