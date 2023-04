Riaperta via Carbonesi: riattivato servizio bus, deviazioni nei week end

Con la riapertura di via de Carbonesi, da lunedì 3 aprile 2023, si riattivano nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, anche le linee bus, nell'intero tratto da Via Farini a Via Barberia. Sempre dal 3 aprile i bus circoleranno anche su Via Collegio di Spagna.

Linee bus giorni feriali

Le linee urbane 11, 20, 30, 38 e 62, oltre alle corse delle linee suburbane 90 e 96 dirette in Via dei Mille e Via Marconi, tornano pertanto al loro normale percorso nelle giornate feriali.

La linea 13 continuerà a essere divisa anche nei giorni feriali in due rami, in ragione della prosecuzione dei lavori al Pontelungo e degli imminenti cantieri per la tramvia.

Il ramo proveniente da Rastignano – San Ruffillo farà capolinea in Piazza Malpighi e non più in Piazza Cavour, riprendendo poi il percorso verso est per le vie Ugo Bassi, Rizzoli e Castiglione prima di immettersi in Via Farini. In questo modo il 13 torna a transitare sull’asse più centrale della città, oltre a avvicinare a poche decine di metri i due rami della linea ( il ramo ovest Lame-Borgo Panigale resta invariato).

Le linee 29 e 52 riprenderanno per massima parte il loro percorso abituale dei giorni feriali, ma per raggiungere porta San Mamolo manterranno l’attuale percorso verso la collina per Via Garibaldi, Viale XII Giugno, Via Rubbiani e Viale Panzacchi, non potendo transitare, in quel senso di marcia, sulle vie Tagliapietre e D’Azeglio.

Linee bus week end e festivi

In considerazione del nuovo intervento di pedonalizzazione attivo in Via de’ Carbonesi nei giorni di sabato, domenica e festivi, le linee bus manterranno l’assetto dei TDays, consolidato nei mesi scorsi durante la recente cantierizzazione.