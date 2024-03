Dopo l'aneurisma, Salvatore a 92 anni torna a casa: "Hanno fatto gli interessi della vita"| FOTO e VIDEO

"Hanno fatto l'interesse della vita e non dell'azienda, sono figlio della guerra, che mi ha portato tanto danno, ma anche tanta esperienza e spirito altruistico". Che avesse una buona fibra lo conferma il fatto che a 92 anni viva da solo e abbia ancora tanti hobby, ma Salvatore Di Miceli, con un aneurisma di oltre 11 cm, è stato salvato dai professionisti dell'Ospedale Maggiore. Arrivato in Pronto soccorso con un importante deficit alla gamba sinistra, è stato operato e a 48 ore dall'intervento è rientrato al suo domicilio.

L'11 marzo Salvatore Di Miceli, 92 anni, originario di Cefalù e da quarant'anni residente a Sasso Marconi, accusa un forte dolore addominale e da giorni non riesce a muovere la gamba sinistra. Vive da solo, così ha allertato i familiari che lo hanno accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.

La tac evidenziava la rottura tamponata di un voluminoso aneurisma dell'arteria iliaca sinistra. Nonostante l'età si Salvatore, il team dell'ospedale Maggiore lo ha sottoposto a un intervento mininvasivo, con accesso inguinale, inserendo una endoprotesi (stent coperto) all'interno del vaso dilatato e rotto, escludendo l'aneurisma e ripristinando il flusso sanguigno normale all'interno dell'arteria danneggiata.

Si tratta di una procedura chirurgica, eseguita di routine in elezione, ma caratterizzata da un maggior rischio perioperatorio in urgenza, e in particolare nei grandi anziani.

In meno di 48 ore, al termine dei controlli, Salvatore Di Miceli è stato dimesso in buone condizioni, potendo tornare al suo domicilio, dove continua a vivere da solo, in autonomia.

Professore di Lettere alle medie di Sasso Marconi in pensione, tra i fondatori della Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, Di Miceli ha elogiato la sanità bolognese per le cure ricevute: "Il comportamento altamente magistrale di questa equipe, sia dal punto di vista tecnico che umano, dimostra che esistono professionisti capaci di far sperare che la sanità pubblica italiana potrà ancora avere un futuro di eccellenza. A loro devo la vita e a loro sarò per sempre grato. Hanno dimostrato che la sanità non è da considerare un'azienda, ma un'attività che ha come scopo quello di salvare la vita. Hanno fatto gli interessi della vita".