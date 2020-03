Coronavirus, Bonaccini: "Pronti a ulteriori emergenze. Già milioni di euro in donazioni"

Il governatore E-R Bonaccini: "Siamo nelle condizioni di fronteggiare l'emergenza in tutto il territorio regionale. Grazie a quanti, nelle corsie degli ospedali e in ogni luogo in cui si lotta contro il virus, stanno lavorando con straordinario impegno"