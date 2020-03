Coronavirus e nuovo prototipo respiratori, Bonaccini: "E' straordinario"

"E' davvero una notizia straordinaria, che dice tanto della nostra terra. Ci siamo sempre rialzati, e lo faremo anche questa volta. Insieme". Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, benedice così il test che ha promosso sul campo, al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, il circuito innovativo che permette di utilizzare un ventilatore polmonare per più pazienti.

Il prototipo è stato realizzato in tempi di record, solo 72 ore, da un'impresa di Mirandola. E' uno strumento "che potrebbe rivelarsi fondamentale per moltiplicare i posti letto in terapia intensiva", sottolinea Bonaccini confermando che "già nei prossimi giorni ordineremo quelli necessari e i primi saranno inviati nelle province dove la situazione è più critica", in primis Parma e Piacenza. (Dire)

