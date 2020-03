Centri di accoglienza affollati, l'appello: "Inadeguati, rischio contagio Coronavirus"

L'emergenza Coronavirus sta mettendo in difficoltà anche i centri di accoglienza di Bologna e la denuncia di una situazione difficile arriva dal Coordinamento migranti e prende di mira le strutture dell'ex hub Mattei, di villa Aldini e del centro Zaccarelli: "E' necessario trovare immediatamente degli alloggi più adeguati ai migranti ospitati nei centri di accoglienza, dove le persone sono costrette a convivere in assembramenti che vanno nel senso opposto alle prescrizioni legali".

Se già in una situazione "normale" questa soluzione, per il Coordinamento migranti, "presentava notevoli criticita'" oggi, in piena emergenza Coronavirus, le strutture sono "del tutto inadeguate a preservare sia gli ospiti che i lavoratori dal rischio di contagio". La richiesta perciò è che la Prefettura e il Comune di Bologna "ognuno per la parte di competenza, individuano immediatamente altre strutture alloggiative, di piccole dimensioni, più adeguate a garantire la salute degli ospiti" e dei lavoratori di questi centri accoglienza.

L'emergenza Coronavirus, scrive il Coordinamento migranti, "consente deroghe alla normativa in materia di appalti, con affidamento diretto a soggetti in grado di garantire a tutti la complessiva salute pubblica". Sposano la stessa battaglia, unendosi alla richiesta, anche l'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), avvocato di strada di Bologna, Hayat onlus, Trama di terre, Bianca Guidetti Serra, appennino Migrante, associazione Benininesi per la fraternità, associazione Lavoratori Marocchini in Italia, associazione Senegalese Chaikh-Anta Diop, la Caritas Diocesana Bologna, le comunita' del Sierra Leone, Gambiana, Nigeriana, Pakistana, il coordinamento Eritrea democratica, la diaspora Guineana dell'Emilia-Romagna, la diaspora Ivoriana dell'Emilia-Romagna e Yeredemeton Comunita' Maliana e, infine, Usb Bologna. (Dire)