Controlli sugli spostamenti, in nove denunciati dalla polizia nelle ultime 24 ore

Altre nove denunce da parte della polizia nell'ambito dei controlli all'osservanza del decreto anti-coronavirus del governo, che impone il divieto di circolazione se non per giustificati motivi di salute, lavoro ed estrema necessità.

Nel pomeriggio di ieri le divise hanno sanzionato per inottemperanza al decreto un 20enne in piazza San Francesco e 2 altri uomini in auto che circolavano senza motivo. In via Zanardi un'auto è stata fermata con tre persone a bordo, anche loro deferite per non aver osservato i precetti del decreto governativo.

Nella serata di ieri intorno alle 23 un 41enne è stato trovato ubriaco seduto in strada lungo via Saragozza. Alle richieste di spiegazione degli agenti, l'uomo ha risposto di essersi recato a una festa con amici e di aver bevuto molto. Infine, intorno all'una e mezza di notte una coppia è stata denunciata perché a passeggio in piazza Maggiore.