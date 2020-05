Coronavirus, approvato il "Decreto Rilancio. Conte: "55 miliardi, 25 sono per il lavoratori"

260 articoli che dovrebbero far ripartire l'economia italiana, dopo la batosta dell'emergenza sanitaria. Il consiglio dei ministri in serata ha dato il via libera al "decreto rilancio", risorse per 55 miliardi, pari a "due manovre finanziarie" ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa "il vostro grido di allarme non c'è mai sfuggito". La parola ora passa al Parlamento.

Autonomi e partite Iva

Lavoratori autonomi, partite Iva, lavoratori agricoli e dello spettacolo: il bonus è di 800 euro, anche per a colf e badanti. Per chi ha subito registrato perdite di fatturato fino al 33%, sale a mille. Cancellata la rata Irap di giugno.

Bar e ristoranti non dovranno pagare la Cosap, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Turismo

500 euro a famiglia, 300 per le coppie e 150 per i single. Il bonus vacanze è destinato a chi presenta un Isee inferiore ai 40mila euro e può essere speso dal primo luglio fino al 31 dicembre 2020. L'80% dello sconto applicato sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20% verrà erogato attraverso una detrazione d’imposta.

Stop alla prima rata Imu per alberghi e stabilimenti balneari.

Reddito d’emergenza

L'aiuto alle famiglie in difficoltà, con Isee inferiore ai 15mila euro, va dai 400 agli 800 euro. La gestione è affidata all'Inps.

Scuola e ricerca

1,4 miliardi per l'università e la ricerca con l'assunzione di 4000 nuovi ricercatori. 1,4 miliardi in due anni alla scuola con 16mila nuovi insegnanti.

Sanità e i disabili

3 miliardi e 250 milioni per la sanità, oltre a risorse per le strutture semi-residenziali per disabili. 240 milioni andranno sono per le nuove assunzioni nella sanità. Previsti anche incentivi ai sanitari.

Migranti

Possibilità di regolarizzare i lavoratori anche su richiesta anche dai datori di lavoro. Rilascio di permesso di soggiorno temporaneo della durata di mesi sei mesi.

Cassa integrazione

Confermati cassa integrazione e fondo di integrazione salariale. Prolungati di nove settimane e sono utilizzabili fino al 31 agosto. Prorogato il divieto di licenziamento.

Bonus babysitter e congedo parentale

Il bonus babysitter arriva a 1.200 euro, cifra che potrà essere utilizzata anche per iscrivere i bimbi ai centri estivi. Si potrà usufruire del congedo parentale fino a 30 giorni per i genitori con figli under 12 anni.

Ristrutturazione casa

Bonus al 110% per le ristrutturazioni edilizie, anche anti-sismiche.

Smart working per i genitori

Aiuto ai genitori con figli fino a 14 anni. Si ptrà chiedere di svolgere lo smart working, anche senza accordo sindacale.

Bollette per imprese e negozi

Taglio della quota delle bollette per i mesi di maggio, giugno e luglio. Slittano al 16 settembre i pagamenti dell'Iva, saldo, stralcio, rottamazione, contributi e cartelle esattoriali.

Bonus per bici e monopattini

Per chi risiede nelle città con almeno 50mila abitanti, sconto del 60% sull’acquisto di bici, anche a pedalata assistita, e monopattini, fino a un massimo di 500 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Noizia in aggiornamento

Leggi anche: