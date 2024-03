“Strade insicure, ridateci la notte”, fumogeni e passeggiata rumorosa in zona U | VIDEO

Una passeggiata "rumorosa e indecorosa" per "riprendersi la notte". Il collettivo universitario Cua Bologna è partito oggi dalla sua sede occupata in via Zamboni 32 per fare una breve marcia lungo via Zamboni, via Delle Belle Arti e Largo Respighi. I giovani che hanno partecipato l'hanno fatto per mettere alla luce il problema della sicurezza nella zona universitaria.

"Quando torno a casa tremo perché ho paura" ha raccontato una delle manifestati. "Ci sembra ogni giorno che ci vogliano cacciare dalle strade che abitiamo con un incremento della presenza militare, le strade sicure le fanno le persone che le attraversano" spiega una delle organizzatrici, ed è per questo che protestano. E annunciano la mobilitazione di domani, in occasione dello sciopero generale dell'8 marzo: "Torniamo in piazza, bloccheremo le strade".