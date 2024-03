8 marzo, sciopera anche la sanità: i servizi garantiti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Le Associazioni Sindacali Adl Cobas, Slai Cobas, Usi, USI 1912, USI CIT, USB PI, CLAP, COBAS SANITA’, hanno proclamato uno sciopero generale nazionale del personale di tutti i settori pubblici e privati, e l’Associazione sindacale FP CGIL ha proclamato uno sciopero plurisettoriale dei comparti dei servizi pubblici (pubblica amministrazione, sanità, igiene ambientale, terzo settore) dell’area metropolitana di Bologna per l’intera giornata del 8 marzo.

L'azienda Ausl fa sapere che "sono assicurati i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento".

Sarà quindi garantita la continuità dei servizi pubblici essenziali riferiti a:



• Pronto Soccorso generale, ortopedico, oculistico e Radiologia D’Urgenza

• Pronto Soccorso pediatrico e Pediatria D’Urgenza

• Ambulatorio urgenze Dermatologia

• Medicine e Chirurgie D’Urgenza

• Rianimazioni, terapie intensive

• Unità coronariche

• Dialisi

• Accettazione urgenze ostetrico-ginecologiche, sala travaglio parto

• Neonatologia

• Attività trapiantologica

• Prestazioni di terapia antiblastica

• Esami non differibili, urgenti e in emergenza (ad esempio TAO).

• Cardiologia pediatrica

• Onco-Ematologia pediatrica e Bassa carica microbica ematologica



Le restanti attività assistenziali non essenziali saranno erogate in relazione al livello di adesione allo sciopero.