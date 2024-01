Cittadini colpiti da alluvione e frane, a Monterenzio nuovo servizio postale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Poste Italiane ha attivato un servizio per alcuni numeri civici di Monterenzio, nelle aree colpite da frane e smottamenti: abitazioni irraggiungibili o cittadini evacuati nelle località ancora in situazione critica.

A partire da lunedì 29 gennaio e fino alla riattivazione delle condizioni di sicurezza i residenti di via Monterenzio Chiesa e precisamente dei numeri civici 12,14, 15,16, 17,18, 19,20,21,22 e 23 avranno a disposizione la corrispondenza a loro indirizzata nell’ufficio postale di Monterenzio, sito in via Idice 160, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Poste Italiane ricorda che la tempistica di giacenza avrà tempi differenziati in base alla tipologia di prodotto:

- Posta Registrata (esclusi Atti Giudiziari) e Pacchi: disponibili al ritiro per il periodo normalmente previsto per i singoli prodotti

- Atti Giudiziari: disponibili al ritiro per cinque giorni lavorativi

- Posta Indescritta: disponibile al ritiro per dieci giorni

