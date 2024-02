A Bologna ancora smog da "bollino rosso": misure emergenziali anche nel week end

Prosegue l'allerta in tutta la regione, questa volta anche per il fine settimana. Come rilevato dall'ultimo bollettino dell'Arpa (16 febbraio), Bologna è ancora in una cappa di smog.

Dopo giorni di limitazioni senza interruzione, l'allerta era rientrata il 10 febbrai: complice anche la pioggia, il "bollino" Arpae era tornato di colore verde.

Le misure emergenziali saranno in vigore fino a lunedì 19 febbraio compreso e riguardano le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) nei comuni PAIR e gli altri provvedimenti emergenziali.