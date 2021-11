Cesare Cremonini: countdown per l'uscita del nuovo album

"Allo scoccare della mezzanotte, vorrei farvi volare! Sono davvero felice di annunciarvi l’inizio di questo nuovo viaggio". Inizia così l'ultimo post del cantante Cremonini sui social, dove da giorni ha annunciato l'uscita del nuovo album il 1 dicembre. “Colibrì” è il titolo del primo singolo - si legge - Uscirà tra oggi e domani, tra il presente e il futuro, dalla mezzanotte su tutte le piattaforme! È la porta di ingresso del nuovo album “La ragazza del futuro”, in uscita il 25 FEBBRAIO 2022 (già pre-ordinabile da domani)".

E ancora: "Colibrì parla dell’avversarsi di una profezia. È un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità. È un volo di quattro minuti e fa parte di un disco che sta tutto insieme, che avrà una narrazione unica. “Colibrì” racconta la nascita… della ragazza del futuro. L’immagine della copertina de "La ragazza del futuro" rappresenta per me un nuovo concetto dell’uomo e della natura. È nella fanciullezza e nella purezza dei sentimenti smarriti, espressi nella natura, che ho trovato l’ispirazione per tutto il nuovo progetto. Vorrei farvi volare. Sono davvero felice. Grazie a tutti!".