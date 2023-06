Arriva "Games on Board", la fiera del gioco da tavolo

Un palazzetto dello sport dedicato al gioco da tavolo e di ruolo: in 1.600 metri quadrati di area espositiva, si terrà infatti la prima edizione di "Games on Board" con ben 120 tavoli per provare giochi da tavolo e di ruolo. E potranno farlo tutti, senza limiti di età dai 6 ai 99 anni. Succederà al Palasavena di San Lazzaro, il 17 e il 18 giugno, quando debutterà appunto la nuova manifestazione. Come illustrato da Confcommercio, che patrocina la manifestazione, saranno una ventina le associazioni che gestiranno l'area del gioco libero, in cui ognuna potrà provare giochi vecchi (e famosi) e nuovi; ci sarà poi l'area dei giochi di ruolo, gestita in collaborazione con Officina Coboldi. Non mancherà una zona chiamata "Via Indipendenza", in cui gli autori emergenti, come in ogni grande fiera che si rispetti, potranno mettere a disposizione i propri prototipi di giochi, così come sarà presente il bazar del gioco usato, in collaborazione con Save the Meeple.

L'asta del gioco da tavolo

Sabato sera, invece, si terrà un'asta del gioco da tavolo. "Games on Board è una grande novità- evidenziano Mirko Brini e Gianluca Matera, gli organizzatori- ed è la nostra risposta per tutti quei giocatori, sia abituali che occasionali, che vogliono vivere o conoscere il mondo dei giochi da tavolo in maniera ludica e senza dover necessariamente esserne esperti". Aggiungono tra gli altri Alessandro Roversi e Jacopo Zucchelli di Boh! Edizioni: "Siamo fieri di essere main sponsor di Games on Board e di aver coinvolto anche Confcommercio Ascom Bologna in questa prima edizione della fiera. La nostra mission è, come sempre, legata alla riaffermazione del gioco come momento di unione di famiglie e generazioni". La condivide il direttore generale di Confcommercio, Giancarlo Tonelli, che conferma: "Abbiamo apprezzato molto il messaggio divulgativo di questa iniziativa".