“Lezioni Treccani”, otto incontri lungo la Via Emilia tra storia, arte, letteratura, musica, cinema e neuroscienze

L’Italia Repubblicana e gli anni di piombo, la lingua italiana e la poesia ‘infinita’, la musica dai dischi allo streaming, il digitale con un viaggio al centro del cervello: storia, arte, letteratura, cinema, musica e scienze. “Treccani, l’enciclopedia italiana più nota e prestigiosa, tra le massime imprese editoriali del Paese in ambito culturale, sale in cattedra per otto serate lungo la Via Emilia”, annuncia la Regione Emilia-Romagna. “Lezioni Treccani” è infatti il titolo della nuova iniziava di Treccani Cultura, che arriva nelle piazze di Bologna, Parma, Reggio Emilia e Ravenna, proponendo al pubblico otto racconti e analisi tra passato, presente e futuro, attraverso le voci di altrettanti esperti: accademici, neuroscienziati, scrittori e giornalisti. La partecipazione agli incontri è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il programma

Si parte da Bologna lunedì 3 luglio nel Cortile dell’Archiginnasio con l’intervento di Davide Conti - storico, consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica, della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage del 2 agosto 1980) e della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage del 28 maggio 1974) - “Sull’uso pubblico della storia nell’Italia Repubblicana”, per poi continuare martedì 4 luglio con Paola Italia – professoressa di Letteratura italiana all’Università di Bologna – con “La lingua italiana da Gadda a Calvino”. Si prosegue a Parma lunedì 17 e martedì 18 luglio al Cortile Malerba con Matteo Bordone - giornalista, conduttore radiofonico e televisivo - con “Dov’è finita la musica: dai dischi di cera allo streaming” ed Ernesto Assante - giornalista, critico musicale e blogger italiano - con “Pensieri e parole. Una serata con Lucio Battisti”. E ancora a Reggio Emilia giovedì 20 e venerdì 21 luglio al Chiostro Grande dei Chiostri di San Pietro trona la professoressa Paola Italia con “Giacomo Leopardi: la poesia infinita” e poi Giovanni Bianconi - giornalista e saggista - con Roberto Arditti – giornalista e presidente di Kratesis - con “Gli Anni di Piombo. La ferita di una generazione”. Ultimi due appuntamenti a Ravenna, venerdì 28 e sabato 29 luglio, in Piazza San Francesco con Edoardo Camurri - giornalista, critico musicale e blogger italiano - su “Data vs. Dada. Affrontare l’era digitale con James Joyce e altri maestri” e il neuroscienziato Giorgio Vallortigara su “Viaggio al centro del cervello”.

"Rilfettere sui grandi temi della storia recente"

“Abbiamo accolto e sostenuto subito l’iniziativa della Treccani nella nostra regione- affermano il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini- perché siamo convinti che una comunità cresce anche grazie a un’informazione di qualità che sia accessibile a tutti. Riflettere sui grandi temi che hanno attraversato la nostra storia recente e mettere in dialogo l’arte, la letteratura e la scienza è un’opera meritoria”. “Le Lezioni saranno un’occasione di incontro capace di creare un dialogo, stimolando la riflessione su tematiche in grado di coinvolgere un pubblico ampio - spiega il segretario generale della Fondazione Treccani Cultura, Massimo Bray -. Treccani rafforza così il suo impegno e la volontà di divulgare, in forma attenta e rigorosa, un patrimonio di contenuti che nel 2025 compirà 100 anni, attraverso la creazione di una comunità culturale attuale e viva, sensibile all’innovazione e aperta al cambiamento”.