Addio a Riccardo, figlio dell'ex assessore Campagnoli: "Si dice che vi è un dolore che non trova parole"

E' mancato improvvisamente a 53 anni, Riccardo Campagnoli, figlio di Duccio, ex assessore regionale ed ex presidente della Fiera, che in un post su Facebook anche a nome della moglie, Cristina, racconta il dolore della famiglia.

"Ci è toccata proprio in questi giorni la morte di nostro figlio Riccardo per un male del tutto improvviso e fulminante, a Milano, mentre lo aspettavamo a casa a Bologna per la festa. E qui ne scriviamo ora, pure per ringraziare coloro i quali in questi giorni già ci sono stati e ci sono vicini, amici cari di Riccardo e nostri", si legge su Facebook.

"Si dice che vi è un dolore che non trova parole. E certo è questo che prova chi lo incontra; e anche chi vuole stargli vicino. Quello che ora proviamo noi, perchè è vero che non trova rimedio la mancanza che resta. Tuttavia, forse, nulla sembra potersi dire di tale dolore, anche perchè proprio in tali momenti si avverte l'importanza delle parole - scrive Duccio Campagnoli - Ma allora arrivano anche parole che invece si vogliono dire, perchè restino con noi stessi. e magari servano a parlare di ciò che anche altri conoscono e condividono".

"Ecco allora: ciò che Cristina ed io ci sentiamo di dire, e che ancor più ora sentiamo, è quanto nostro figlio Riccardo è stato in questi anni trascorsi, comunque tanti, e belli, 53, che ci sono stati dati, parte e pensiero essenziale della nostra vita insieme. E che proprio questo, come tanti sanno, dà il senso essenziale alla vita, e all'altra parola che deve essere usata con cura, cioè amore".

Nel posta, Campagnoli e la moglie Cristina sentono che "a questo dolore privato si accompagna ancor di più la convinzione del diritto per tutti ad una vita buona, e di buoni affetti. E allora ancor più forte il bisogno di dire, anche in nome di questo tremendo dolore privato, che invece è davvero fuori e da bandire da ogni umanità', ogni colpo alla vita di ogni altro. E' fuori da ogni umanità, ogni violenza e distruzione di bambini, donne, uomini, padri madri, figli di cui pure arriva in casa ogni giorno, anche questa notizia; e spesso passa oltre".

"Nei prossimi giorni il saluto a Riccardo"

La famiglia ricorda le parole di Papa Bergoglio, pronunciate a natale: "Le parole che si debbono ascoltare e si debbono dire di fronte al dolore delle grandi tragedie che si soffrono nel mondo, ben più grandi ma che certo debbono anch'esse sempre restare ben presenti in casa nostra. Fa bene davvero infatti - vogliamo sinceramente e semplicemente dire di nuovo anche noi ora - anche e proprio quando c'è un dolore privato, che sembra ingiusto e indicibile, sentire e ancor piu condividere la religione civile e pubblica che soffre e vuole respingere l'ingiustizia di ogni prepotenza, e di ogni violenza che infligge dolore. Nei prossimi giorni - concludono - ci raccoglieremo, con i suoi amici per un saluto a Riccardo. Ne daremo notizia appena possibile".