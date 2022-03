I Parchi divertimento in Emilia Romagna: dove sono e le informazioni utili

L'Emilia Romagna è una terra che offre mare, colline, pianura e montagna. Una regione che accontenta proprio tutti, ma se oltre alle classiche camminate in mezzo alla natura o su qualche lunga spiaggia avete voglia di divertirvi, ecco l'elenco di tutti i parci divertimento.

Mirabilandia

Partiamo con il più noto: Mirabilandia! Si tratta di un parco divertimenti di tipo tematico e acquatico dell'Emilia-Romagna, situato nel quartiere Savio del comune di Ravenna, aperto dal 2 aprile 2022 in poi. Attrazioni, spettacoli, ristoranti e tanti servizi sono a disposizione di adulti e bambini! Al suo interno si trova Mirabeach, un grande parco acquatico.

Aquafan

L'intramontabile Aquafan è un parco acquatico che si trova a Riccione, in Viale Ascoli Piceno, aperto dal 1 giugno 2022, che offre spettacolari giochi d'acqua, e numerosi eventi su oltre 90mila mq.

Italia in Miniatura

Come recita già il nome, l'Italia in miniatura è un parco in miniatura dell'Emilia-Romagna, fondato nel 1970 da Ivo Rambaldi.Un'attrazione che si trova nel comune di Rimini, nel quartiere di Viserbella, che ha riaperto il 19 marzo.

Oltremare

Oltremare è un parco tematico naturalistico-tecnologico nel comune di Riccione, specializzato nella tutela di particolari specie di animali sia della terra e del mare.Un'avventura indimenticabile tra natura e divertimento!