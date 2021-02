Glossario del coronavirus: le parole che la pandemia ci ha insegnato

"Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti". Così il dizionario Treccani spiega la parola "Pandemia", uno dei termini che sentiamo e ripetiamo centinaia di volte al giorno ormai da un anno. Con l'emergenza sanitaria ci siamo avvicinati a nuovi vocaboli, alcuni sconosciuti ai non addetti ai lavori, un "inventario" che sicuramente è destinato ad ampliarsi.

Bologna Today ha tentato di elencare e spiegare "le parole della pandemia":

Aifa: Agenzia Italiana del Farmaco, ente pubblico che opera sotto la direzione del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia per garantire l'accesso ai farmaco e all'impiego sicuro

Anticorpi monoclonali: molecole che identificano gli agenti patogeni permettendo così al nostro organismo di combatterli e sconfiggerli. Nel trattamento del covid, andrebbero somministrati all'inizio della malattia per infusione endovenosa.

Antigene: sostanza estranea che introdotta in un organismo sia capace di provocare la formazione di anticorpi e di reagire in modo specifico con essi inducendo una risposta immunitaria (Treccani)

Asintomatico: la persona risultata positiva al tampone effettuato per rilevare il virus, ma che non manifesta i sintomi della malattia Covid-19.

Autocertificazione: il modulo compilato e firmato dai cittadini in caso di restrizioni e di spostamento

Cluster: due o più casi di una stessa patologia verificatasi in un determinato luogo e periodo

Contact tracing - tracciamento dei contatti: l'attività di ricerca e gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19.

Covid-coronavirus: la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus. SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente identificato nell'uomo.

DAD-didattica a distanza: lezioni a distanza per conciliare il distanziamento sociale e il proseguimento delle attività scolastiche

DPCM: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Non è un'invenzione dell'ultimo anno. Un decreto ministeriale, quando viene emanato dal premier prende la denominazione di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale, ossia mascherine, guanti, camici, occhiali e visiere di protezione, cuffie e calzari.

Droplet: goccioline o insieme di goccioline di saliva emesse dalla bocca quando si parla, si starnutisce o si tossisce, la cui grandezza può essere di 5 o più micron, responsabili della trasmissione di agenti patogeni come i virus. Per estensione: la distanza di sicurezza interpersonale (stimata 1,8 metri circa) da mantenere affinché le goccioline di saliva non arrivino alle persone circostanti.(Accademia della Crusca).

Dispnea: difficoltà respiratoria.

Distanziamento sociale: All’inizio dell’emergenza provocata da un ceppo virale potenzialmente pandemico, dovrebbe essere possibile evitare un’ulteriore diffusione dell’epidemia, mettendo in atto una serie di misure di risposta rapida e contenimento. Tra questi provvedimenti, la somministrazione su larga scala di farmaci antivirali alla popolazione, la quarantena e altre misure di distanziamento sociale”. (Accademia della Crusca).

(Tamponi) Drive through: punti dove è possibile sottoporsi a tampone senza scendere dall'auto.

Focolaio: Territorio poco esteso colpito da una manifestazione morbosa collettiva (Treccani)

Immuni (App): una app che avverte gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici

Immunità di gregge (o di gruppo): un livello di copertura vaccinale della popolazione tale da considerare al sicuro anche le persone non vaccinate

Immunologo: studioso di immunologia; biologo o medico specializzato in immunologia, disciplina che studia il sistema immunitario le cui funzioni principali sono il controllo dell'integrità dei tessuti e la protezione dell'organismo dall'aggressione di agenti infettivi (Treccani)

Infodemia: Circolazione di una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con accuratezza, che rendono difficile orientarsi su un determinato argomento per la difficoltà di individuare fonti affidabili. (Treccani)

Isolamento fiduciario: separazione delle persone affette da una malattia contagiosa da quelle non infette.

Lockdown: Isolamento, chiusura, blocco d’emergenza. (Treccani)

Mascherina chirurgica: generalmente monouso, non impediscono un eventuale ingresso del virus ma riducono il rischio di contagiare gli altri perchè fermano la maggior parte delle goccioline emesse quando si tossisce, si fa uno starnuto o si parla (vedi droplet).

Mascherine FFP2 - FFP3 - filtering facepiece particles: proteggono sia chi le indossa che gli altri. Sono filtranti con marcatura CE, in grado di proteggere dal contagio altrui e da agenti infettanti delle dimensioni del millesimo del millimetro. Le prime filtrano almeno il 94% delle particelle che si trovano nell’aria fino a dimensioni di 0,6 μm, le seconde almeno il 99% delle particelle con dimensioni fino a 0,6 μm. Possono essere con o senza valvola. che non ha effetto sulla capacità filtrante del dispositivo, ma consente una migliore respirazione quando è indossata per molto tempo. (San Raffaele)

Ordinanza: Ordine emanato da un’autorità; norma, provvedimento di carattere legislativo o amministrativo. (Treccani)

Pandemia: Epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti. (Treccani)

Paziente zero: Il primo paziente individuato, studiato e sottoposto a terapie all'interno del campione della popolazione di un'indagine epidemiologica. (Treccani)

Paucisintomatico: quadro clinico con pochi sintomi di una malattia o infezione.

Polmonite interstiziale: infiammazione dell'interstizio polmonare, il tessuto connettivo a sostegno di bronchi, vasi ed alveoli polmonari.

Quarantena: si prevede per una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta a un caso COVID-19, con l’obiettivo di monitorare i sintomi.

Recovery Plan italiano: per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di coronavirus, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell'UE hanno concordato un piano di ripresa che aiuterà l'UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per un'Europa più moderna e sostenibile

Respiratore: permette di mantenere a lungo e in maniera artificiale i movimenti respiratorî

Ristori: sostegno economico in favore delle categorie colpite dalle restrizioni

RT: indice di trasmissibilità, la media di quante persone possono essere contagiate da una sola persona in un periodo di tempo, in relazione alle misure restrittive.

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti. (ministero della salute)

SARS-CoV-2: nuovo ceppo di coronavirus non precedentemente identificato nell'uomo. SARS-CoV-2 è il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus.

Saturimetro: apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.

Sierologico (test): verifica la presenza nel sangue degli anticorpi al nuovo coronavirus. Quando il virus contagia un individuo il suo organismo reagisce naturalmente, sviluppando gli anticorpi necessari a combatterlo. Gli anticorpi restano in circolazione anche dopo la scomparsa del virus. (ministero salute)

Sorveglianza attiva: è una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.

Tampone: un bastoncino con cotone sterile a una estremità che viene strofinato, sulla zona da indagare. Nelc aso del covid viene eseguito sulle mucose nasali e faringee. Può essere rapido o molecolare.

Usca-Unità Speciali di Continuità Assistenziale: svolgono attività domiciliari per i pazienti COVID-19 che hanno bisogno di assistenza

Varianti: i virus, in particolare quelli a Rna come i coronavirus, evolvono costantemente attraverso mutazioni del loro genoma

Virologo: studia i virus, gli unici organismi che non possono riprodursi da soli ma solo grazie all'intermediazione di cellule

VOC202012/01: è la variante inglese di coronavirus Sars-CoV-2 E' stata isolata per la prima volta nel settembre 2020 in Gran Bretagna, mentre in Europa il primo caso rilevato risale al 9 novembre 202