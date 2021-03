Laura Pausini vince il Golden Globe per la migliore canzone originale: "Simbolo delle nostre eccellenze”

Sprizza orgoglio dalla terra emiliano-romagnola per il trionfo di uno dei suoi artisti più talentuosi. Laura Pausini infatti si è aggiudicata la vittoria al Golden Globe per la Migliore canzone originale con 'Io sì (Seen)', colonna sonora del film 'La vita davanti a sé' di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

"Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere. Grazie mille alla Hollywood Foreign Press Association" -le parole della cantante- "Voglio ringraziare Diane Warren dal profondo del mio cuore. È un onore incredibile poter ricevere un tale riconoscimento per la nostra canzone, e il fatto che sia la nostra prima collaborazione lo rende ancora più speciale. Grazie all'incredibile team Edoardo Ponti, Niccolò Agliardi, Bonnie Greenberg. Grazie a Netflix e Palomar production”.

Pusini vince Golden Globe: "Un simbolo delle nostre eccellenze”

Mentre sui social i fan della cantante plaudono, e i conterranei festeggiano, arrivano note di merito anche dalla politica: "Il trionfo di Laura Pausini ai Golden Globe Awards è un riconoscimento meritatissimo, che le spalanca le porte alla nomination per gli Oscar come miglior colonna sonora del film che ha visto il ritorno sulle scene di Sofia Loren. - Così scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini - "Il fatto che la giuria abbia premiato la canzone in italiano è un ulteriore motivo di soddisfazione, che conferma l’indiscussa caratura internazionale della cantante emiliano-romagnola che è a tutti gli effetti un simbolo delle nostre eccellenze”.

Laura Pausini e l'annuncio della vittoria del Golden Globe: reazioni esplosiva