Una piazzetta per Giorgio Guazzaloca

Sabato 9 dicembre alle 11, la "piazzetta dell'Orologio", nel primo tratto di via IV Novembre, compreso tra le vie Massimo D'Azeglio e de' Fusari, verrà intitolata all'ex sindaco Giorgio Guazzaloca.

Ringraziamenti per la scelta del Comune arrivano dalla famiglia dell’ex sindaco. “È una decisione che ci rende molto felici e orgogliose perché testimonia l’apprezzamento nei suoi confronti di Bologna e della sua amministrazione – spiegano le figlie Giulia, Grazia e la moglie Egle –. Giorgio amava questa città sopra ogni altra cosa e a lei, in diversi ruoli pubblici e istituzionali, ha dedicato tutta la vita. Non si poteva scegliere un luogo di Bologna migliore di questo da intitolare alla sua memoria: a pochi passi dal Comune, da piazza Maggiore, dal bar dove faceva colazione tutte le mattine. I bolognesi sapevano di poterlo trovare lì, e in fondo adesso ce lo troveranno ancora grazie alla targa col suo nome nella piazzetta dell’Orologio”.

Alla cerimonia di intitolazione interverranno il sindaco Matteo Lepore, Grazia Guazzaloca a nome della famiglia e il Cardinal Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna.

Chi era Giorgio Guazzaloca

Sindaco dal 30 giugno 1999 al giugno 2004 Lista: La tua Bologna. Nato a Bazzano, in provincia Bologna, il 6 febbraio 1944. Ha cominciato a lavorare con il padre a 15 anni e a 23 anni ha assunto la gestione dell'azienda di famiglia.

Nel 1975 è nominato presidente del Sindacato Esercenti Macellerie, della Siema (Società Immobiliare Esercenti Macellerie ed Affini) e della Società Cooperativa fra Conduttori di Macellerie.

Presidente dell'Ascom dal 1985, della Confcommercio regionale dal 1986 e della Federcarni dal 1989, dal 1991 al 1997 ha guidato la Camera di Commercio di Bologna. Come presidente dell'Ascom ha patrocinato la manifestazione letteraria Il Caffè ai Giardini Margherita e il progetto per la nuova illuminazione del portico di San Luca.

Nel 1999 si è candidato a sindaco per la lista civica La tua Bologna da lui stesso fondata, vincendo il ballottaggio con il 50,69% dei voti. E' scomparso il 26 aprile 2017.

Composizione della Giunta: Giorgio Cantelli Forti, Marina Deserti, Paolo Foschini, Gian Luca Galletti, Carlo Monaco, Gianni Monduzzi, Franco Pannuti, Franco Pellizer, Giovanni Preziosa, Enzo Raisi, Giovanni Salizzoni (Vicesindaco), Gian Paolo Salvioli.