Sciopero dei trasporti a dicembre: "Sfida a Salvini sul terreno dei diritti"

Si è svolto questa mattina, presso la sede della Prefettura di Bologna, il presidio con conferenza stampa contro la decisione del vicepresidente del consiglio e ministro dei trasporti di precettare lo sciopero di oggi.

"La precettazione di questo sciopero, regolarmente indetto, non era inaspettata ma questo non toglie la gravità all’accaduto", così Usb Bologna, che ha capitanato la mobilitazione odierna. La delegazione ricevuta in Prefettura ha ribadito poi che "le motivazioni del ministro Matteo Salvini per giustificare l’intervento sono ridicole e suonano come un vero e proprio oltraggio ai danni delle lavoratrici e lavoratori del settore", chiosando: "siamo di fronte ad una palese aggressione a uno dei diritti costituzionali più importanti."

Non solo. Oltre a questo, la delegazione ha riportato al rappresentante del Governo il problema dei tempi di percorrenza e della carenza di personale anche alla luce della realizzazione del piano “Città 30” per la viabilità di Bologna.

"Le nostre rivendicazioni sono a tutela dei diritti delle lavoratrici e lavoratori del settore e di tutta la cittadinanza: siamo contro i continui tagli a linee e servizi, per il rispetto di norme sulla sicurezza, per salari dignitosi", ha aggiunto Usb, avvisando che "di fronte a questo grave attacco la risposta unitaria sarà lo sciopero di tutto il trasporto pubblico locale del 15 dicembre prossimo, sfidando il Ministro Salvini sul terreno dei diritti costituzionali, oltre che nel merito delle questioni poste dalle istanze dei lavoratori, ignorate dalle controparti datoriali e dal responsabile dei trasporti."