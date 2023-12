Vaccinazione anticovid senza prenotazione: altro open day al Maggiore

Sono 500 le dosi disponibili dalle 15 alle 19, ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione il 22 dicembre, per l’open day per la vaccinazione anticovid, aperto a tutti i soggetti dai 5 anni in su, con accesso diretto, senza necessità di alcuna prenotazione.

Incidenza covid

Sono 55.542 i nuovi casi confermati dal Ministero della Salute nella settimana 7-13 dicembre 2023, come conferma la Fondazione bolognese Gimbe, mentre stessi giorni la Regione Emilia Romagna ha registrato una variazione percentuale dei nuovi casi settimanali di contagio del -17,6%. Bologna è la sesta provincia per nuovi casi per 100mila abitanti (71,3).

Open day vaccini

Ausl ricorda che la vaccinazione anticovid19 offerta, nella formulazione aggiornata per le varianti di questa stagione autunno-inverno, è raccomandata per tutte le persone over60, per chi ha fragilità, patologie croniche o immunodepressione, e per le donne in gravidanza. Il vaccino è raccomandato a distanza di 6 mesi dall’ultima dose di vaccino anti-covid ricevuta o dall’ultima infezione da Covid-19, a prescindere dal numero di dosi ricevute o di infezioni.

Nei 4 ambulatori, nell’edificio L dell’Ospedale Maggiore, medici, infermieri e volontari delle associazioni AMRER, ANTEAS, e DIABO accoglieranno tutti coloro che, in vista dei momenti di convivialità previsti per le festività, desiderano proteggersi dal covid-19. Un gesto di cura per sé stessi e per gli altri.

“Vogliamo offrire a tutti coloro che finora non hanno trovato il tempo per la vaccinazione anticovid di vivere con serenità le festività natalizie” ha spiegato Poalo Bordon, Direttore generale dell’Azienda USL di Bologna. “Ci auguriamo che anche questa occasione trovi grande adesione, come è avvenuto venerdì scorso. Un grazie, come sempre, al Terzo settore che anche oggi, così come negli anni passati, ha sempre sostenuto l’Azienda sanitaria nella lotta al covid”.

Per gli adulti che non potessero partecipare all’open day vaccinale, rimane possibile prenotare l’appuntamento per effettuare la vaccinazione presso i Medici di medicina generale e le farmacie di comunità aderenti alla campagna vaccinale. Per i bambini under 12 resta possibile la prenotazione a CUP per eseguire la vaccinazione presso la Casa della Comunità Navile.

Nell'ultimo open day del 15 dicembre sono stati vaccinati 630 adulti e 8 bambini.