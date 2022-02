Weekend, i migliori 10 eventi del fine settimana a Bologna Tre, due, uno...eccoci: finalmente è arrivato il fine settimana. Se non vi bastano Stefano Accorsi e Vittorio Sgarbi, qui sotto abbiamo una bella lista di appuntamenti imperdibili

Sabato e domenica. Due giorni per vedere, ascoltare, vivere tutto quello che succede a Bologna. Il 19 e il 20 febbraio saranno due giornate intense sia per la programmazione teatrale che per gli eventi dal vivo (parliamo soprattutto di musica!). Dall'agenda culturale della città ne abbiamo presi 10 (i più belli per noi), ma il calendario va spulciato per bene.

(per gli amanti del pallone)

Da venerdì 18 a domenica 20 febbraio Stefano Accorsi sarà al Teatro Duse di Bologna con "Azul - Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor", il nuovo spettacolo scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca. In scena, con Accorsi, Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo e Luigi Sigillo. In una città in cui il gioco del pallone è febbre, amore e passione, quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e, facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, ad accomunarli è la passione folle per la squadra del cuore e infanzie fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni. ‘Azul’ è, dunque, una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

(per i bambini mascherati)

Domenica 13 e 20 febbraio il "Carnevale dei bambini" per le vie del centro storico di Minerbio. Dalle 14.00 sfilata dei carri allegorici lungo via Garibaldi, con lancio di giocattoli vari e spettacoli. Punti di ristoro con crescentine a offerta libera e spettacoli musicali. Minerbio - Comitato Carnevale Quì dal Cranvèl 348 4068291.

(per una serata a teatro)

Sabato 19 febbraio Vittorio Sgarbi con lo spettacolo "Dante Giotto e l'amore" in scena al Teatro Celebrazioni. La produzione ha scelto di effettuare un'unica messa in scena dello spettacolo in data 19 febbraio (ore 21.00) nell'ottica di ottimizzare lo svolgimento della tournée in corso alla luce delle difficoltà organizzative legate all'attuale periodo. Vittorio Sgarbi ha esordito al Festival La Versiliana nell'estate 2015 con Caravaggio; lo spettacolo teatrale ha condotto il pubblico in un percorso illuminante, fatto di racconto, immagini e suoni, dentro le viscere artistiche e sociali del Merisi.