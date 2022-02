San Valentino a Bologna: tutti gli eventi per la Festa degli Innamorati Cosa fare il 14 febbraio? Non sembra stia per esplodere tutto questo romanticismo in città, ma qualche suggerimento per trascorrere una bella serata ve lo diamo...

Che lo vogliamo oppure no, romantici e meno romantici, il 14 febbraio si celebra la Festa degli Innamorati. San Valentino, che quest'anno cade di lunedì, per chi è in coppia sarà una serata speciale ma gli eventi in città non sono in realtà affatto legati al tema tutto cuoricini e biglietti d'amore. Cosa fare quindi?

Ecco gli eventi per la sera di San Valentino:

Lunedì 14 febbraio Lucas e Arthur Jussen in concerto all'Teatro Auditorium Manzoni. I giovanissimi fratelli, per San Valentino faranno il loro debutto a Bologna, forti degli strepitosi successi dei loro concerti e delle loro pubblicazioni per Deutsche Grammophon.

"Mercato Saloon": l'arte del tempo libero la sera degli innamorati

Una furiosa tempesta di sabbia ci ha bloccatə dentro al Mercato Sonato. Possiamo solo decidere come impiegare il tempo, mentre aspettiamo che passi. Abbiamo un biliardo, quattro scacchiere, carte, boardgame… potete portarne anche voi: ci sono tavoli e panche per tutta la balotta delle amiche nerd! Al bar del Saloon trovate whiskey e birrette (ma anche vinelli e cocktail, non siamo così fiscali sul tema western…). Appuntamento il 14 febbraio. Ingresso gratuito con Tessera Arci 2021/22* e Super Green Pass

Perry Boogie & Lady Martini live

Nella romantica cornice del Circolo Tv (San Giovanni in Persiceto) cena di San Valentino con concerto di Perry Boogie & Lady Martini

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Concerto PFM di San Valentino: RINVIATO

Il tour PFM 1972-2022 previsto per febbraio, marzo e aprile è rinviato all’autunno 2022. Il concerto della PFM, in programma al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 14 febbraio 2022, è dunque rinviato all’11 ottobre 2022. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per la nuova data.