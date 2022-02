San Valentino: cosa fare in coppia a Bologna

Cosa fare il giorno di San Valentino a Bologna? Se siete i classifici romantici non potete non fare un bel giro in città in compagnia del vostro partner! Dove andare? Scopriamolo insieme!

Salire sulle Due Torri

Dal 10 gennaio 2022, per accedere alla Torre degli Asinelli, è obbligatorio esibire il Super Green Pass e la prenotazione è obbligatoria. Traliasciando gli aspetti più tecnici salire sulla Torre è un'esperienza unica, e la vista è spettacolare. Un'esperienza indimenticabile. L'importante è essere consapevoli dei numerosi gradini da dover fare...

Cena a lume di candela

Dopo una bella passeggiata in centro cosa è più romantico di una cena a lume di candela? I ristoranti aperti la sera di San Valentino sono veramente tanti...c'è solo l'imbarazzo della scelta

Un tramonto sui colli

Se amate la natura sicuramente i colli di Bologna sono il posto giusto per voi! Basta scegliere il punto giusto e attendere il tramonto per rendere romantico il tardo pomeriggio! E per stupire il vostro partner magari portate anche due calici...per un brindisi a tu per tu!

Mostre e Teatro

Se volete unire la cultura a questo romantico giorno, a Bologna sono in programma mostre e spettacoli: c'è l'imbarazzo della scelta