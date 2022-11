Serata di paura a Casalecchio, residenti: "Esplosione in zona Meridiana" | FOTO

Un forte boato, dovuto ad un'esplosione, ha scosso i residenti della zona del centro commerciale Meridiana di Casalecchio di Reno. E' successo nella tarda serata di ieri, dopo le ore 23.

Si ricorrono le segnalazioni dei cittadini, che riferiscono di aver sentito un forte fragore e a seguito di aver visto sul posto un andirivieni di auto dei carabinieri.

Da quanto si è appreso, si sarebbe trattato di un raid esplosivo a scopo di furto ai danni del supermercato Esselunga. Al lavoro le forze dell'ordine, che sperano di recuperare informazioni utili anche dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Episodio simile in Santa Viola

L'episodio, ancora tutto da chiarire, ha richiamato alla memoria lo spavento registrato tre settimana fa circa, a Santa Viola. Stesso orario, stessi contorni. Anche in quella circostanza i residenti erano stati svegliati di soprassalto da un forte rumore, dovuto - si è poi ricostruito - all'assalto di un gruppo di malviventi - probabilmente professionisti - ai danni dell'Esselunga di Via Emilia Ponente. Il raid esplosivo aveva fatto saltare la cassa continua del supermercato. Ingente il bottino racimolato, quantificato dalle forze dell'ordine in circa 100mila euro.