Bologna registra un altro record negativo per quanto riguarda il costo degli affitti. E nell’ultima ricerca condotta da HousingAnywhere, piattaforma online per l’affitto a medio termine, si piazza quinta nella lista delle 28 maggiori città europee per prezzo mensile di un monolocale: mediamente 1375 euro al mese, cresciuto del 25% nell’ultimo anno. Più di Parigi, Roma e Berlino, ma meno di Amburgo (1416 euro/mese), Monaco (1499 euro/mese), l’Aja (1525 euro/mese) e Amsterdam (1740 euro/mese).

L’indagine ha coperto un totale di più di 65.000 stanze, monolocali e appartamenti da una a tre camere da letto e svelato aumento annuo del 3,8% nel primo trimestre del 2024. Nonostante il rallentamento della crescita dei prezzi, però, i costi continuano a lievitare, ponendo continue sfide in termini di accessibilità economica in Europa, soprattutto in Italia, dove le maggiori città continuano a comparire nella top 10 delle metropoli più care. Tra cui, appunto, Bologna.

Sotto le Due Torri cresce anche il prezzo mensile per una stanza, che raggiunge quota 680 euro, leggermente sotto la decima classificata secondo HousingAnywhere, Berlino (700 euro/mese). A Bologna calano leggermente gli appartamenti rispetto allo scorso trimestre attestandosi a 1600 euro/mese.