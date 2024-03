Caro affitti, ma non ovunque: le zone dove i canoni salgono e dove scendono

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Trovare casa a Bologna non è un’impresa da poco. Lo confermano anche i dati relativi al mercato immobiliare residenziale degli affitti, raccolti da Scenari Immobiliari. Nel 2023 mostrano le case affittate in città sono state 21mila, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente. In aumento dell’8,6% anche i canoni di locazione, che hanno raggiunto in media i 240 euro al metro all’anno. Non tutte le zone, però, sono uguali. Ci sono quartieri dove i prezzi sono aumentati notevolmente dal 2015 ad oggi come Irnerio, Vittoria - Segantini, Zamboni - Manifattura e Arcoveggio - Dozza. In altre zone - come San Vitale - Croce del Bianco, Casaglia - Cavaioni, Saragozza, invece, i prezzi sono scesi, anche del -26%.

La ripresa dei contratti di affitto

In città, oltre alla presenza degli studenti, si è aggiunta anche una forte crescita turistica, per soddisfare la quale molti immobili vengono destinati ad affitti brevi. Nonostante questo i nuovi contratti stipulati crescono di circa l’11% per cento, in crescita rispetto agli anni del Covid. La ripresa ha avuto inizio nel 2021, con un aumento del 16,3% sul 2020. I risultati di fine 2023 confermano la tendenza, le circa 21 mila case affittate rappresentano un incremento di oltre il 40% sull’anno della pandemia.

Bologna presenta un incremento delle modalità di affitto tradizionali, dove la locazione ordinaria forma il 67% del totale. Rispetto al 2015 calano del 45% i contratti agevolati, con la quota dei contratti agevolati sul totale complessivo diminuita dal 40% del 2015 al 20% del 2023. Gli immobili disponibili sul mercato sono circa 19 mila e il tempo medio di assorbimento dell’offerta sul mercato è di 35 giorni. Quasi tutti sono in ottimo stato o appena ristrutturati. L’offerta si divide equamente tra bilocali e trilocali, con un 30% per entrambe le tipologie

Le zone più gettonate

Non tutte le zone della città sono uguali. In alcune aree semicentrali – come quella dei Colli – ad esempio gli affitti sono più elevati rispetto al centro e del resto delle zone della città. Tra le aree in crescita, c’è anche la zona Savena che primeggia per attrattività grazie all’ampia dotazione di attività commerciali di vicinato, di medie e di grandi strutture di vendita e di strutture ospedaliere e sanitarie. Buona appare anche l’offerta di servizi per l’infanzia e per l’istruzione, grazie ad un’ampia dotazione di strutture per bambini in età prescolare e istituti scolastici primari e secondari, e l’accessibilità, garantita da un alto livello di capillarità nell’offerta di trasporto pubblico su gomma.

Il quartiere Porto - Saragozza, localizzato nella parte occidentale del centro storico, emerge per dotazione di strutture e attività culturali e servizi per l’infanzia e l’istruzione, oltre a garantire ottime performance grazie alla dotazione di strutture ospedaliere e sanitarie. Risulta però carente sia dal punto di vista della presenza di attività commerciali, di vicinato e di più ampie metrature, sia da quello dell’accessibilità pubblica, nonostante la presenza della stazione.

La zona San Donato-San Vitale vanta ottimi livelli di accessibilità e buone performance in merito alla presenza di strutture ospedalieree sanitarie. Risultano attrattive anche Navile e Santo Stefano, grazie a buoni risultati, rispettivamente, negli indicatori relativi a dotazione commerciale e presenza di strutture ospedaliere e sanitarie, oltre che dell’Università di Bologna e di alcuni dei più importanti siti turistici della città quali Piazza Maggiore, la Torre degli Asinelli e la Basilica di Santo Stefano.

I prezzi degli affitti zona per zona

Qualche elemento in più per orientarsi nella babele degli affitti bolognesi. Ecco i prezzi come cambiano tra il centro, le zone vicine e quelle più periferiche.

Ecco le microzone dove gli affitti sono più elevati e in aumento

E dove invece sono in calo