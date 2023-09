Che non godesse di buona salute non era esattamente un mistero. E da tempo. Ma è di poche ore fa la conferma del patron Oscar Farinetti, che in un’intervista a Radio24 ha ufficialmente annunciato la chiusura di Fico, il grande parco tematico di Bologna dedicato all’agroalimentare e alla gastronomia, in programma fine dicembre 2023. Fico è morto? “Viva Fico!”, sembrerebbe suggerire il seguito della dichiarazione, che anticipa altresì una riapertura ad aprile 2024 con un nuovo nome e un progetto ridisegnato.

L’avventura fallimentare di FICO

“Tra le cose che non mi sono venute propriamente bene, diciamo che Fico è una di queste”, ha spiegato il fondatore di Eataly ai microfoni di Alessandro Milan e Leonardo Manera, ospite della loro “Uno, nessuno, 100Milan”, “anche se, detto tra parentesi, a me continua a piacere da morire ogni volta che ci vado”. Un’ammissione candida, o meglio un mea culpa non più procrastinabile, per quello che è stato un sogno imprenditoriale avviato nel 2017 in un’ex area industriale del capoluogo emiliano che non ha mai davvero ingranato. A gestire il caleidoscopio di ristoranti, fattorie, botteghe e addirittura campi sportivi, oltre a Farinetti c’è stata Coop Alleanza 3.0, da qualche mese soltanto socio di minoranza a fronte della presenza plenipotenziaria della famiglia piemontese. Oltre al cambio, pochi mesi fa, dell’amministratore delegato, oggi Piero Bagnasco.

Una grande struttura della quale non si sentiva forse il bisogno, slegata dal contesto cittadino e mal collegata a livello infrastrutturale anche con gli altri capoluoghi, come l’hanno definita alcuni, e ugualmente un “luna park” più vicino a gusti e modalità d’oltreoceano, tutto sommato distante dalle realtà artigianali che dovrebbe raccontare. Sta di fatto che negli ultimi tempi — e l’emergenza covid non ha sicuramente favorito — le perdite hanno toccato svariati milioni ogni anno. Poi c’è l’attività della Fondazione Fico, nata per “valorizzare i modelli di produzione agricola e promuovere i saperi del cibo” ma rimasta pressoché immobile, nonché le presenze insoddisfacenti, assestate ben al di sotto dei minimi previsti. Questioni allarmanti anche per il sindaco di Bologna Matteo Lepore e per i sindacati cittadini, Cisl in testa, che dalla scorsa primavera hanno dialogato con la gestione per tutelare i lavoratori coinvolti.

Il progetto del nuovo “Grand Tour Italia”

Non è nuovo a sfide e rilanci all’apparenza impossibili, il papà di Eataly Farinetti, che come detto ha già delineato un piano di recupero. Il parco, infatti, riaprirà la prossima primavera, e probabilmente in grande stile. Un nuovo nome, Grand Tour d’Italia, “per rappresentare il viaggio nell’Italia e nelle regioni: si entrerà in Val d’Aosta, si uscirà dalla Sicilia e dalla Sardegna passando in mezzo a tutte le regioni italiane”. Ancor più nello specifico: “Racconteremo la biodiversità delle regioni, con le osterie che cambieranno tutti i mesi nel mondo Slow Food e verranno tutti i mesi a portare nuove cose da mangiare. Ci saranno grandi aree didattiche. Le regioni porteranno il loro folk, ovvero le loro manifestazioni locali. Sarà una cosa bellissima e strepitosa”.

L’entusiasmo, a casa Farinetti, di sicuro non manca nella concezione di questa specie di Expo regionale che dovrà puntare a intercettare i finanziamenti degli enti locali. Sarà sufficiente per trasformare questa “Italia in miniatura” del food, finora poco fortunata, in un successo all’altezza degli investimenti?