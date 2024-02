Lo colpisce al collo con la lama durante il litigio: uomo in rianimazione all'ospedale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Durante una lite è stato accoltellato al collo ed è finito in ospedale in gravissime condizioni. L'uomo, che come riporta il Resto del Carlino è un nordafricano ospite del centro di accoglienza notturno per migranti "Casa Willy" in via Pallavicini, si trova attualmente ricoverato in rianimazione al Maggiore, in prognosi riservata.

Stando alle prime informazioni l'aggressione è avvenuta all'interno della struttura. A colpire con un fendente la vittima è stato un altro uomo di origine straniera. La polizia, intervenuta sul posto insieme alle Volanti e alla Scientifica, sta ricostruendo le esatte dinamiche e i motivi della lite, e ha rintracciato l'aggressore che dopo la colluttazione si era allontanato.

Articolo in aggiornamento