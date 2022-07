Addio a Gavril Grueff, la Stazione Radioastronomica di Medicina: "Risorsa scientifica e umana inestimabile"

Scomparso recentemente il 7 luglio 2022, Gavril Grueff è stato una risorsa scientifica e umana inestimabile per la Stazione Radioastronomica e per la comunità di Medicina.

Ricercatore e professore universitario con grandi competenze scientifiche, tecnologiche e organizzative. È stata una figura fondamentale della radioastronomia italiana che ha rivestito un ruolo primario nella realizzazione dei grandi radiotelescopi, dalla Croce del Nord alle antenne VLBI di Medicina e Noto al Sardinia Radio Telescope (SRT), in un arco temporale di mezzo secolo.

Ha diretto l'Istituto di Radioastronomia dal 1982 al 1986 e condotto importanti ricerche sia in Italia che all'estero. È stato il rappresentante italiano nel comitato U.S. VLBI Network Consortium che raggruppava prestigiosi enti di ricerca internazionale.

Ha ricoperto la posizione di professore ordinario presso il Dipartimento di Astronomia dell’Università di Bologna con l’incarico di insegnamento di Cosmologia. Lasciò questo importante incarico nel 2002 per dedicarsi completamente al progetto SRT in qualità di associato all’INAF presso l’Istituto di Radioastronomia.

Negli anni di attività è sempre stato a contatto con lo staff tecnico trasferendogli le sue conoscenze, con le quali è stato possibile lo sviluppo di importanti strumentazioni, sia a supporto delle antenne sia di acquisizione ed elaborazione dei dati scientifici.

Un radioastronomo completo come pochi, capace di costruire e usare gli strumenti per il progresso dell’indagine astronomica. Sarà sempre ricordato per la sua grande professionalità, per le sue competenze e capacità scientifiche, ma anche per la sua straordinaria onestà intellettuale e sincerità.

“Il Comune di Medicina è vicino alla comunità dell’INAF e alla Stazione Radioastronomica di Fiorentina - dichiara il Sindaco Matteo Montanari -. Il rapporto tra l’Amministrazione e l’Istituto è un elemento solido e storico che anche Gavril Grueff ha contribuito a rafforzare”.