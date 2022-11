Aeroporto, bene il bilancio 2022, protesta sui media: "Spostatelo, qui solo turismo low cost e affitti alle stelle"

Buoni i dati sul bilancio del Marconi nei primi mesi del 2022. I primi nove mesi del 2022 vanno in archivio con "risultati consolidati in forte crescita, anche al netto del Fondo di compensazione per danni da Covid-19", dice lo scalo. I ricavi arrivano 103 milioni di euro (di cui 21,1 milioni del Fondo), facendo segnare un +167,6% sul 2021, e +9,1% sul 2019.

L'Ebitda consolidato vale 46,7 milioni rispetto ai -0,5 milioni del 2021 ed ai 36,2 milioni del 2019; e resta positivo per 25,6 milioni anche al netto del Fondo di compensazione. L'utile è di 32,6 milioni di euro (11,5 milioni al netto del Fondo), rispetto al dato negativo per 7,6 milioni del 2021.

Prosegue anche la crescita del traffico passeggeri: oltre 6,4 milioni nei primi nove mesi dell'anno, +158,2% sul 2021, ma ancora -9,4% rispetto al 2019. I dati sono stati analizzati e approvati oggi dal cda dell'aeroporto di Bologna e l'ad e direttore generale Nazareno Ventola chiosa: "Prosegue anche nel terzo trimestre la fase di ripresa, soprattutto in termini di traffico passeggeri, che sta interessando l'intero settore. Questa congiuntura positiva, spinta anche dal parziale ristoro dei danni da Covid-19 ricevuto con il Fondo di compensazione, sta permettendo alla società di registrare numeri decisamente confortanti".

Tutto bene, dunque? Quasi. "A questa schiarita- avvisa il manager- fanno tuttavia da contraltare nuove nubi all'orizzonte, generate soprattutto dalla delicata situazione geo-politica e sanitaria che stiamo vivendo e che non ci consentono di parlare ancora di normalità e ripresa costante".

"Porta affitti cari e turismo low cost"

Non si spengono e continuano però le voci critiche sulla presenza dello scalo bolognese vicino all'area urbana. In una pagina comprata sul Resto del Carlino un avviso non firmato si scaglia contro il Marconi, reo di ospitare "voli low cost e un turismo di bassissimo livello economico" che a loro volta "rende impossibile agli studenti della più importante università italiana di trovare alloggi, perché tutti affittati dai turisti con poca capacità di spesa". Di qui la proposta degli anonimi inserzionisti. "Quello spazio, a 10 minuti dal centro, potrebbe essere destinato alla costruzione di un campus universitario" con lo scalo spostato in una area lontano dalle città, in una area tra Bologna, Modena e Ferrara ma facilmente collegato con mezzi veloci ai capoluoghi. Insomma "un vero aeroporto internazionale" in grado attrarre "voli intercontinentali in grado di portare contratti economici di valore".