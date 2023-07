Aeroporto, per la Regione è ammissibile la petizione anti rumore

L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa ha dato parere favorevole alla petizione popolare sottoscritta da un migliaio di bolognesi per chiedere soluzioni al problema del rumore dei voli che gravitano attorno all'aeroporto Marconi. La petizione si rivolge alla Regione affinché chieda al Governo una revisione della legislazione anti rumore del 1997 e si batta per una riduzione drastica dei voli su Bologna negli orari di maggior disturbo, nonché per la creazione di fasce orarie, specie dalle 19 alle 23, di maggiore tutela dei cittadini. Secondo l’Ufficio di Presidenza, infatti, “sussistono le condizioni di ammissibilità della petizione per segnalare il rumore causato dai movimenti aerei a bassa quota sulla città di Bologna”. Nelle scorse settimane il sindaco Matteo Lepore ha chiesto lo stop ai voli notturni, in via sperimentale, proprio per andare incontro alle esigenze dei residenti.

Cosa chiede la petizione

La petizione, presentata nel corso di una precedente seduta della commissione Territorio e Ambiente da Luciana Ribani, presidente dei comitati promotori, vuole “segnalare il rumore causato dai movimenti aerei a bassa quota sulla città di Bologna”. I firmatari chiedono all’Assemblea “di farsi carico di una decisa forma di pressione su governo ed i ministeri competenti al fine di ottenere una revisione generale della legislazione antirumore esistente, che risale al 1997, specie in aree urbane, e di sollecitare ”l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) e l’Ente nazionale per l’assistenza al volo (Enav) a fornire una risposta congrua e documentata alle dodici proposte formulate dal Comitato per la compatibilità dell’aeroporto città di Bologna (COCOMPAER) nel 2019 e alle 6 contenute nel dossier 2022 finalizzate a una riduzione drastica dei sorvoli su Bologna negli orari di maggior disturbo”. In una precedente commissione, i comitati avevano chiesto di “preservare alcune fasce orarie dove si incrementa traffico aereo, dalle 6 alle 8 di mattina, ma anche di avere una fascia di rispetto tra le 19 e le 23, perché in quelle ore si ha traffico fitto e fastidioso”.